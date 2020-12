Verona, 19 morti nelle ultime 24 ore, lieve calo dei ricoveri

AGGIORNAMENTO 1 DICEMBRE ORE 17:

Sono 439 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (dalle 17 di ieri) a Verona e provincia, secondo il report regionale, che conta purtroppo altri 19 morti. Calano i ricoverati: sono 552 in area non critica (uno in meno rispetto a ieri pomeriggio) e 73 in terapia intensiva (-1). Attualmente nella provincia ci sono 15835 persone positive.

Il Veneto conta 68 morti in 24 ore e 2474 nuovi casi. Salgono i ricoverati in area non critica: +27, ma calano le terapie intensive: -8. I positivi sono attualmente 81221.

AGGIORNAMENTO 1 DICEMBRE ORE 8

Sono 267 i nuovi casi di coronavirus registrati a Verona e provincia dalle 17 di ieri alle 8 di stamattina che portano il numero totale delle persone contagiate da inizio pandemia a 27.641. Più della metà è attualmente positivo (15.756 per l'esattezza, +115 rispetto ieri pomeriggio). Cresce anche il numero dei decessi che a Verona sfiora il migliaio: sono 999, +7 da ieri pomeriggio.

Sono però 145 i guariti da ieri alle 17 a stamattina alle 8. Buone notizie anche sul fronte ospedaliero: calano i ricoveri in area non critica, -17 (536 in totale) e -2 in intensiva (72 in totale). Salgono le persone portare negli ospedali di comunità: +4, in totale 56.

IL BOLLETTINO REGIONALE DEL 1° DICEMBRE 2020

