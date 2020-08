In riferimento ai rientri ed agli ingressi da Spagna, Croazia, Repubblica di Malta e Grecia, l’Assessorato regionale alla Sanità comunica alcune regole:

non ci sono restrizioni per coloro che dichiarano di essere stati sottoposti a tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti all’ingresso

chi non si trova nella situazione precedente ha il dovere di segnalare il suo ingresso all’Azienda Ulss di riferimento che provvederà all’esecuzione del tampone in 48 ore. Nel periodo di attesa dell’esito dell’esame è tenuto a rimanere al proprio domicilio e mantenere comportamenti corretti e attenti.

ogni Ulss del Veneto ha una email e un numero telefonico dedicato per informazioni sul coronavirus al rientro dall'estero. Per l'Ulss 9 di Verona il numero è 800 936 666 e la email sisp.malattie.infettive@aulss9.veneto.it

ULSS 9: IL NUMERO PER CHI CHIAMA DALL'ESTERO E IL MODULO

È stato predisposta una pagina informativa e un modulo on-line accessibile dalla Homepage del sito Aziendale dell'Ulss 9: www.aulss9.veneto.it (banner: "Arrivi da Croazia Grecia Malta Spagna...").

Il cittadino ha l'obbligo di effettuare la comunicazione del suo ingresso in Veneto attraverso questo modulo e di avviare un isolamento domiciliare in attesa di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione per la programmazione del tampone.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono contattare, oltre al 800936666 (per chi chiama dall'Italia, orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 16.00; Sabato 9.00 - 13.00. ), anche il +390458073393 (per chi chiama dall'estero, orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 16.00). Mail: rientro@aulss9.veneto.it

C'E' UN AMBULATORIO

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha anche attivato un ambulatorio ad accesso diretto per la ricerca del SARS-CoV2 (Coronavirus) mediante esecuzione di apposito tampone. I cittadini interessati devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica e tessera sanitaria e non devono presentare febbre e sintomi respiratori.

L'ambulatorio è attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 7 alle ore 13 presso la sede dell’Ospedale Borgo Trento Padiglione 10, con accesso dall'esterno di fronte Padiglione 21. Si chiede agli utenti di rispettare le indicazioni dell'operatore, aspettando il proprio turno e osservando le distanze di sicurezza.

