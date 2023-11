Riapre ponte Nuovo e chiude la Ztl, tregua momentanea: il Comune prepara le pompe idrauliche

Aggiornamento ore 16.20. Riapre in questi minuti ponte Nuovo al traffico veicolare e pedonale e, contemporaneamente, torna attivo il divieto di transito in Ztl.

Ma si tratta di una tregua momentanea perché è prevista un'altra ondata di maltempo. Per questo motivo, domani mattina, intorno alle 9, (2 novembre) i tecnici di Acque Veronesi saranno impegnati nella posa di pompe e tubazioni di emergenza nell'adiacente lungadige Re Teodorico, all'altezza dell'incrocio con piazza Frà Giovanni, per facilitare lo smaltimento della pioggia attesa dalle prime ore del pomeriggio di domani.

Sempre in mattinata, alle 11, altre pompe saranno posizionate in lungadige Matteotti, davanti ai giardini. Le strade interessate dai lavori saranno chiuse per circa una mezz'ora, vale a dire il tempo della posa delle tubature. Nel caso in cui fosse necessario mettere in moto le pompe, l'area sarà interdetta al traffico, sia delle auto che dei pedoni, fino a fine emergenza.

Intanto da Arpav arriva una nuova previsione per la giornata di domani che indica il possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta. Sarà quindi probabile il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e sottopassi. Innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria che per le zone in allerta rossa potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti.

Ponte sicurezza Ponte Nuovo

Da Palazzo Barbieri si fa presente che la notte e le prime ore del giorno sono servite per mettere in sicurezza Ponte Nuovo, le cui impalcature sono state seriamente danneggiate dalla piena dell'Adige passata ieri in tarda serata. È stata una corsa contro il tempo. «I colpi ricevuti e la spinta dell'acqua hanno danneggiato seriamente l'impalcatura sul ponte ma abbiamo fatto il possibile per renderla celermente più sicura - spiega l’ing. Rodolfo Ridolfi, funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco.

Al sicuro anche gli argini cittadini e i punti più critici, dove sono state posizionate le paratie, grazie al lavoro ininterrotto di Protezione civile, Polizia locale, Vigili del Fuoco, tecnici e funzionari degli enti competenti.



Attenzione rivolta ai prossimi giorni

Ora l'attenzione è ai prossimi giorni. Dopo la tregua di oggi, domani il meteo preannuncia nuove piogge, che torneranno nella notte di sabato. Già pronto il piano del Comune e di Acque Veronesi per potenziare lo smaltimento della pioggia che dovrebbe cadere a partire dalle prime ore del pomeriggio, che prevede il posizionamento di idrovore in lungadige Re Teodorico, in corrispondenza dell'intersezione con piazza Frà Giovanni e in lungadige Matteotti nel tratto prospiciente i giardini pubblici.

Dal Comune si fa presente che qualora le pompe di sollevamento, a causa delle forti piogge previste nella giornata di giovedì e della concomitanza dell'Adige sopra lo 0 idrometrico, non fossero in grado di smaltire completamente la quantità d'acqua piovana accumulata, le zone più a rischio di allagamenti sono:

Interrato dell'Acqua Morta a partire da Vicolo Mustacchi,

Via Prato Santo

Piazza del Porto a Parona,

Via XX settembre

Lungadige Porta Vittoria.

Comandante della Polizia locale Luigi Altamura precisa che «i volontari della Protezione civile hanno presidiato il ponte per impedire ai pedoni il transito e la vigilanza notturna ha permesso di verificare che dopo le ore 1 il livello del fiume fosse calato notevolmente. Questa è una notizia molto positiva anche rispetto alle due nuove perturbazioni che arriveranno tra giovedì e venerdì e nella nottata di sabato. Ora aspettiamo le previsioni meteo dell'Arpav e del Genio Civile per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza del cantiere di Ponte Nuovo per il quale ci saranno a breve specifici incontri tecnici».

Il ringraziamento del sindaco

«Un grande grazie a tutti coloro che incessantemente stanno lavorando da ore per ridurre al minimo i danni della piena - rimarca il sindaco Damiano Tommasi - Agli uomini e donne della Protezione civile, della polizia locale, dei vigili del Fuoco, ai tecnici degli uffici comunali, al personale di Acque veronesi e a tutti i volontari che hanno contribuito a svolgere dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte, e ancora continuano in queste ore un lavoro eccellente. Ancora una volta è stato dimostrato che la squadra funziona anche grazie al lavoro di coordinamento strategico messi in campo dall’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi».

E aggiunge: «Se c’è qualcosa da migliorare ritengo riguardi il ruolo che la città di Verona deve avere nel processo decisionale di apertura della galleria del Garda, dove ieri si sono verificate delle criticità. Un’opera che è nata anche per salvaguardare Verona in caso di piena dell’Adige e che quindi richiederebbe un assoluto allineamento in tempo reale attraverso l’istituzione di una linea di comunicazione diretta con il nostro Comune, proprio per evitare o limitare il più possibile i danni. Come è successo ieri sera con l’impalcatura del ponte Nuovo».

Nessun problema alla pubblica incolumità

La serata di ieri, 31 ottobre - come da previsioni- è trascorsa con la piena dell'Adige, iniziata verso le 20 e proseguita con una onda lunga fino alle 24 circa. Picco massimo +1.91 alle 22.40, terza soglia di allerta. Non si sono registrati problemi per la pubblica incolumità e per i tanti turisti presenti in città

Per laminare la piena è stata disposta l’apertura della galleria Adige-Garda dalle 17.30 alle 23.30. Attualmente il tunnel risulta chiuso.

«In previsione di ulteriori abbondanti piogge nella giornata odierna ci saranno briefing di aggiornamento tra Regione ed Enti competenti», fa sapere Palazzo Barbieri, «anche per richiedere ulteriori aperture della galleria Adige-Garda».

Danneggiata l'impalcatura di Ponte Nuovo

A causa dell'importante numero di tronchi e di materiale presente nel fiume, l'impalcatura del cantiere di Ponte Nuovo è stata danneggiata nella sua totalità e si è piegata di circa 45°, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire con catene di ferro per imbragarla ulteriormente al ponte.

Altri interventi sono previsti in giornata sul ponte, dove è in corso un sopralluogo dei tecnici.

Il ponte resta chiuso

Ponte Nuovo per motivi di sicurezza permane chiuso al traffico veicolare e ai pedoni, alcuni dei quali sono stati bloccati nella notte nel tentativo di transitare grazie ai Volontari della Consulta Comunale di Protezione Civile e alla Polizia Locale.

La Ztl rimane aperta.

Le previsioni meteo e la situazione idrometrica

Non si verificheranno precipitazioni nella giornata odierna.

Il livello dell'Adige è in discesa e permane un livello di allerta moderata in attesa delle previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 novembre, considerato che in Trentino Alto Adige sono previste già da stasera modeste precipitazioni.

Permane attivo il Centro Operativo Comunale del Comune di Verona e le associazioni di volontariato di Protezione Civile stanno dando supporto al Comune di Verona, grazie alla vigilanza su Ponte Nuovo e lungo gli argini dove le paratie rimangono installate fino a cessata emergenza.

Permane l'avviso ai cittadini di evitare di raggiungere le zone più basse del fiume e di non intralciare il lavoro dei tecnici, Vigili del Fuoco e volontari di Protezione Civile.

La situazione dei ponti in provincia

Ancora chiuso, questa mattina, a Legnago il Ponte Principe Umberto, che collega il capoluogo con il quartiere di Porto.

Riaperto, invece, dopo il sopralluogo mattutino, il ponte tra Peri e Rivalta, a Dolcè.

Resta chiuso per tutto il giorno anche il ponte di Arcè a Pescantina, mentre dal ponte di Settimo, chiuso già da giorni per lavori, un cassone e delle transenne del cantiere si sono staccati finendo nel fiume.

31 ottobre 2023

In un 31 ottobre caratterizzato dall'allerta rossa diramata dalla Regione Veneto, le forti piogge hanno innalzato il livello dell'Adige, con la chiusura di diversi ponti e l'ok all'apertura della galleria Adige-Garda.

Verona

A causa delle abbondanti piogge l'onda di piena del fiume Adige transita per Verona.

Ponte Nuovo è stato chiuso sia al transito delle auto che ai pedoni, dalle 8.30 di oggi, 31 ottobre per possibili pericoli derivanti dal cantiere e dal ponteggio installato sotto le arcate, sfiorate dall'acqua. Attorno alle 16.30 gli alberi portati dalla corrente hanno cominciato a schiantarsi contro i ponteggi, che alle 19 hanno cominciato a cedere. Sul posto i vigili del fuoco per evitare che la struttura crolli in acqua.

Per la chiusura di Ponte Nuovo, è aperta in via straordinaria la Ztl per defluire il traffico in particolare nelle arterie vicine a Ponte Nuovo. L’accesso nella zona a traffico limitato sarà consentito fino alla fine dell’emergenza meteo. Impegnati diversi agenti della polizia locale.

Essendoci il rischio di raggiungere in serata la terza soglia di allerta della piena dell’Adige a Verona, il sindaco Damiano Tommasi ha firmato l’ordinanza di attivazione del C.O.C. Centro Operativo Comunale in via Sommacampagna.

I volontari, coordinati dal comandante della Polizia Locale e Protezione Civile Verona di Verona Luigi Altamura, hanno posizionato le griglie nei punti prestabiliti lungo gli argini dell’Adige.

L'assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha sottolineato il ritardo nell'apertura del tunnel del Garda.

«La piena dell’Adige è controllata attraverso i sensori e il personale della Protezione civile, - dichiara il comandante della Protezione civile Luigi Altamura - che ha posizionato le paratie lungo gli argini cittadini. In questo momento c’è anche una vigilanza al ponte Nuovo dove, a causa della situazione legata all’impalcatura del cantiere, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

La situazione è monitorata, sotto stretta vigilanza della Polizia locale e della Protezione Civile. Al momento non c’è alcun pericolo per la popolazione. La piena dovrebbe passare entro le 22, e domani verrà fatto un punto della situazione anche in vista delle precipitazioni previste nei prossimi giorni».

L'invito ai cittadini è quelli di evitare camminate e corse lungo le zone più basse del letto dell'Adige.

La Protezione civile di Verona, in accordo con il Genio Civile, la Regione Veneto e il Comune di Verona, haattivato i volontari di Dolcé, Sant’Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano, impegnati a monitorare i livelli dell’Adige. A Verona è stato disposto il posizionamento delle paratoie nei punti più critici, come i Giardini della Giarina, l’ex Dogana ai Filippini, Ponte Catena e zona Castelvecchio.

Scolmatore del Garda

La Provincia di Trento, d'accordo con la Regione Veneto, alle 12 ha preso la decisione di aprire la galleria Adige-Garda per evitare ulteriori danni alla città di Verona. È stata aperta alle 17.33 (VIDEO).

Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina. In Trentino sono circa 30 i Comuni interessati dall'emergenza maltempo. Katia Ferraro

Legnago

La piena dell’Adige preoccupa anche Legnago. Il Comune, infatti, ha deciso di chiudere, a partire dalle 20.15 di stasera, martedì 31 ottobre, e fino alla fine dell’ondata, il Ponte Principe Umberto, che collega il capoluogo con il quartiere di Porto. «Alle 18», spiega il vicesindaco Roberto Danieli, «il livello della corrente del fiume era appena 80 centimetri al di sotto del livello di guardia, per questo i nostri tecnici, in via precauzionale, hanno deciso di chiudere Ponte Principe Umberto fino alla fine dell’emergenza, anche se la situazione è pienamente sotto controllo».

La chiusura dello storico attraversamento fluviale è disciplinata da un’ordinanza-quadro approvata dal sindaco Graziano Lorenzetti nell’agosto del 2021 proprio per evitare pericoli alla circolazione sul manufatto, realizzato nel secondo dopoguerra e che è in attesa di essere restaurato a causa dei fenomeni di scalzamento subiti dalle pile del ponte negli ultimi anni. Con lo stesso provvedimento sono stati vietati gli accessi, da parte delle persone, alla passerella ciclopedonale e alle golene del fiume.

Pertanto la città rimarrà tagliata in due nella parte centrale. I residenti del capoluogo e delle frazioni di destra Adige, ossia Casette, San Pietro, Vigo, Vangadizza e Torretta, se vorranno raggiungere Porto e gli altri due centri sulla sponda sinistra del fiume dovranno infatti raggiungere, diversi chilometri più a nord, Ponte Limoni, recentemente ristrutturato, che permette alla Regionale 10 di scavalcare l’Adige. Fabio Tomelleri

A Dolcè

Da questa mattina alle 9 è chiuso il ponte tra Peri e Rivalta. Il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli, ha emesso un'ordinanza di divieto di transito per il pericolo derivante dall'innalzamento delle acque dell'Adige.

In Val d'Adige, a nord di Verona, massima attenzione anche per la pista pedociclabile che corre in molti punti a fianco del fiume collegando Volargne a Ossenigo e poi il Trentino. Il Comune di Dolcè ha diramato l'allerta fin dal primo mattino, informando i cittadini di non utilizzare la pista fino alla trentina Borghetto d'Avio. Stamattina, a detta di alcuni residenti a Peri, il livello dell'Adige e la forza dell'acqua erano impressionanti.

Valdadige divisa a metà. Gli scuolabus con gli alunni che devono rientrare a casa sono costretti a fare un lungo giro da Nord, passando per Ala nel Trentino, per poter passare dal territorio di Brentino Belluno a quello di Dolcè. Camilla Madinelli

A Pescantina-Bussolengo

Chiuso dalle 11 di questa mattina il ponte sull'Adige ad Arcè. Attraverso un'ordinanza condivisa tra i Comuni di Pescantina e Bussolengo, è stato deciso di vietare momentaneamente il passaggio sul ponte che passa sul fiume, a causa dell'ondata di piena che dal Trentino Alto Adige (alle 9 a Trento il livello dell'Adige era già a 5,87 metri) sta progressivamente arrivando anche nel territorio veronese dove è attesa nel pomeriggio.

Nel frattempo il fiume sta già trasportando grossi alberi caduti durante i forti temporali e acquazzoni dei giorni scorsi. In mattinata gli uomini della protezione civile di Pescantina avevano già chiuso le paratie del sistema di scarico della acque bianche nel fiume situate nei pressi di piazza San Rocco a Pescantina e a Settimo. Emanuele Zanini

Sul lago di Garda

Senza allarmismo, ma con la massima attenzione è monitorato anche il lago di Garda. «Il livello del lago è aumentato in solo 24 ore di 12 cm, passando da più 102 cm di ieri ai 112 cm sopra lo zero idrometrico di Peschiera stamane - ha scritto in un messaggio inviato ai sindaci del lago da Pierlucio Ceresa della Comunità del Garda. - Con Aipo stiamo monitorando la situazione, al fine di garantire la necessaria sicurezza idraulica. Infatti ieri è stato aumentato il deflusso a 50 mcubi/sec.». Stefano Joppi

Torrente Illasi

A Tregnago chiuso il guado sul Progno presso ex Italcementi, strada provinciale verso Mezzane di Sotto. Marta Bicego

San Giovanni Lupatoto

A San Giovanni Lupatoto, dove un uomo è rimasto bloccato su un isolotto ed è stato salvato dai vigili del fuoco, il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello ha chiuso la pista ciclopedonale e l’intera zona verde che si trova nell’area golenale dell’Adige. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che resterà in vigore sino alle 7 di domani mattina. L’area, che va dalla zona del Porto alla Diga e, poi, al parco di Pontoncello, che è lunga tre chilometri e insiste lungo un’ansa del fiume, nel primo pomeriggio di oggi è stata interessata da piccole uscite d’acqua. Luca Fiorin