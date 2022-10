Dal Saval alla Lega del Capitano, Lorenzo Fontana verso la presidenza della Camera. Tajani: «Ha il nostro voto»

Da Forza Italia il via libera con un tweet di Tajani. Lui commenta con una battuta: «Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io al Verona»

AGGIORNAMENTO ORE 9.15. Dopo le tensioni di ieri nella maggioranza per l'elezione del presidente del Senato, sembra esserci un riavvicinamento sul nome da votare alla Camera. Forza Italia, attraverso un tweet di Tajani, fa sapere che voterà il veronese Lorenzo Fontana.

.@forza_italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 14, 2022

Il 42enne veronese è il favorito

Il colpo di scena in salsa veronese arriva nella giornata di insediamento della Camera dei deputati. Nel primo pomeriggio, in occasione della votazione della Presidenza della Camera, ha iniziato a circolare nell’aula di Montecitorio la voce che porterebbe all’elezione di Lorenzo Fontana, 42 anni, deputato e vice segretario federale della Lega, alla carica di Presidente della Camera, la terza carica dello Stato. Questo in una giornata che aveva già visto il centrodestra dividersi al Senato sull’elezione del presidente, poi diventato Ignazio La Russia di Fratelli d’Italia, eletto però senza i voti di Forza Italia.

«Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io resto al Verona»

Il diretto interessato, durante la giornata di ieri, se l’è cavata con una battuta: «Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io al Verona», ha commentato a chi gli chiedeva dell’ipotesi di una sua elezione alla presidenza della Camera. «È ancora in divenire, la notte è lunga», ha aggiunto poi, prima di dirigersi verso gli uffici del Gruppo della Lega alla Camera, così come vari altri deputati leghisti fra cui Riccardo Molinari, Federico Freni, Claudio Durigon e Massimo Bitonci. Di fatto, si tratta di più che un’ipotesi. La votazione per la presidenza di Montecitorio sarà oggi alle 10.30 e il centrodestra, in maggioranza al Parlamento, ci arriva dopo un’ulteriore nottata di trattativa tra le forze politiche.

Fontana stesso, nella legislatura uscente, era stato per alcuni mesi vice presidente della Camera, prima di assumere l’incarico di ministro della Famiglia e delle Disabilità nel governo Conte uno formato da Lega e Cinque Stelle.

L’esponente scaligero è nella Lega fin da ragazzo quando abitava nel quartiere Saval. Leader del Giovani padani, Fontana ha poi spiccato il volo all’interno del partito, dopo essere stato consigliere della terza circoscrizione (Borgo Milano, Borgo Nuovo, San Massimo, Chievo e Stadio) quando nel 2009 fu eletto eurodeputato della Lega. All’epoca il leader veronese e segretario della Lega del Veneto era Flavio Tosi.

All'Europarlamento dopo la rinuncia di Tosi

Nel 2014, dopo che Tosi aveva rinunciato al suo incarico in Europa per la Lega, Fontana gli subentrò e rimase al Parlamento europeo per latri quattro anni. Nei nove anni di attività politica tra Bruxelles e Strasburgo, Fontana è stato a stretto contatto con Matteo Salvini, poi diventato il leader della Lega. In particolare, Fontana, due lauree, si può considerare l’ideologo della nuova Lega di stampo identitario, poi diventata Lega senza la parola Nord: un partito nazionale non più di impronta sovranista che è arrivato al 17 per cento nelle elezioni del 2018, raggiungendo punte vicine al 35 per cento e crollata, invece, alle ultime elezioni quando a livello nazionale ha dimezzato i suoi consensi.

Fontana, nella sua attività politica, è stato anche vice sindaco della città all’inizio dell’amministrazione Sboarina. Ora, dunque, nell’ambito delle trattative del centrodestra, si crea la possibilità di avere questo prestigioso incarico alla Camera.

La «benedizione» di Salvini

Incarico che non solo il leader, Matteo Salvini, ma tutto il gruppo dirigente della Lega ha già benedetto. Anche al prezzo di sacrificare un altor possibile candidato: «Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera», ha spiegato Salvini.

«Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni» continua.

Salvini ha incontrato i vicesegretari Andrea Crippa, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo. Oggi, verso mezzogiorno, verranno sciolte le ultime riserve.

Lo voterà anche Forza Italia

Da ambienti di Forza Italia la conferma: anche il partito di Berlusconi voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera.

La storia di Lorenzo Fontana

42 anni, Fontana è vicesegretario federale della Lega, la sua storia politica inizia in città nel 2002 in terza circoscrizione. La tornata dopo, nel 2007, Fontana è nominato consigliere comunale.

Nelle istituzioni europee Fontana ha ricoperto il ruolo di deputato per due mandati, prima nel 2009 e quindi nel 2014. Concluso il periodo da eurodeputato è stato eletto, nel 2018, nella scorsa legislatura, deputato dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della Camera. Sempre nella scorsa legislatura, nel primo governo Conte, Fontana è stato ministro per due volte. La prima, da giugno 2018 a luglio 2019, con delega alla famiglia e disabilità. La seconda, invece, sempre nel 2019 ma solo per pochi mesi, per gli affari europei.