Covid, a Verona 298 nuovi casi e due morti in 24 ore. Aumentano i ricoverati in Veneto

AGGIORNAMENTO 1 DICEMBRE

Sono 298 i nuovi casi di positività Covid nelle 24 ore dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina, registrati nel bollettino regionale di oggi. I positivi attuali sono 3.794, 125 più di ieri. Due i decessi. In ospedale sono ricoverate 73 persone (+3) in area non critica, e 14 (-2) in terapia intensiva.

Il Veneto registra 2.656 nuovi casi e 14 morti nelle 24 ore e i positivi attuali sono 32.107, +1.258 rispetto a ieri. Aumentano i ricoverati: +15 in area non critica (sono 568) e +3 in terapia intensiva (sono 108).

QUI i dati dall'1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021