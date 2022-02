Tragedia nel Garda: un sub 40enne muore durante un'immersione

Immersione fatale questa mattina a Torri del Benaco. La vittima è Diego Faltracco, quarantenne di San Bonifacio.

L’incidente è avvenuto in località San Faustino intorno alle ore 12.15: dai primi riscontri dei sanitari del Suem 118, il sub è stato vittima di un arresto cardiaco mentre stava risalendo in superficie. Faltracco era insieme ad altri due amici, con i quali era impegnato in una immersione sportiva. Inutili i soccorsi prestati a riva dai sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'attrezzatura utilizzata.

Nel luglio scorso con altri cinque subacquei veronesi, Faltracco era sceso quaranta metri sotto il livello del lago di Tovel, gioiello naturale del Parco dell’Adamello Brenta, in Trentino, per raccogliere campioni di piante millenarie e ricostruire la storia geologica dell’area.