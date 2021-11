Covid, rispetto a 12 mesi fa nel Veronese un quarto dei positivi e un settimo dei ricoveri

Mentre la curva dei contagi ricomincia, seppur in modo contenuto, a risalire, abbiamo confrontato i dati dell'andamento della pandemia nel Veronese nel 2020 e nel 2021.

Nel 2020, senza vaccini, il 4 novembre (qui il report) a Verona gli attuali positivi erano a quel giorno 5.747. Oggi, 4 novembre 2021 (qui il report), gli attuali positivi sono 1.424, quindi circa un quarto rispetto a un anno fa.

Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti affetti da covid-19, nel 2020 al 4 novembre erano, solo negli ospedali veronesi, 269 (230 in area non critica e 39 in terapia intensiva), mentre il bollettino della regione Veneto segnala ad oggi 37 pazienti nel Veronese, dei quali sette in terapia intensiva. Meno di un settimo, quindi, dei numeri di 12 mesi fa.

Dati che sembrano dare ragione al mondo scientifico, che in larga parte ha spiegato come i vaccini rendano meno pericolosi gli effetti del virus.

Nel frattempo però, dal 4 novembre 2020 al 4 novembre 2021, ci sono stati oltre duemila morti per il covid in provincia di Verona, molti dei quali concentrati nei mesi drammatici di dicembre e gennaio.