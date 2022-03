Da Verona all'Ucraina: un vademecum delle iniziative di solidarietà della nostra provincia

Mentre infuria la guerra in Ucraina, Verona e il Veneto si sono messe in gioco per aiutare la popolazione colpita dai bombardamenti, sia quella rimasta in patria sia i tanti profughi arrivati in questi giorni in Italia.

In questo spazio dedicato sul nostro sito, ricapitoliamo tutte le iniziative messe in campo per aiutare l'Ucraina e il suo popolo. Scriveteci a redazioneweb@larena.it per aggiornare o aggiungere altre iniziative di solidarietà.

VENETO

È stata istituita dalla Regione Veneto una raccolta fondi. I versamenti vanno intestati a

​ REGIONE DEL VENETO - Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2

È stato poi istituito il numero verde 800990009 per chi volesse mettere a disposizione posti letto per l'accoglienza di rifugiati ucraini

per chi volesse mettere a disposizione posti letto per l'accoglienza di rifugiati ucraini È online un modulo (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoD4IZjxwVqlFhf-yPz9IUIuesEMuRV-Z7jB7hiED9B5NXg/viewform) per chi volesse offrire casa, lavoro o vitto ai rifugiati ucraini

VERONA

Per chiunque volesse fornire aiuti oppure offrire ospitalità, può farlo scrivendo un’email a veronaperucraina@comune.verona.it gestita dai Servizi Sociali del Comune di Verona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: oppure contattando il numero verde 800085570 dello Sportello SI di ascolto dei Servizi Sociali

I beni vanno consegnati da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.

Nel capannone adibito a magazzino si possono portare: generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene (sapone, bagno schiuma, dentifricio), prodotti per la prima infanzia (biberon, pannolini, salviette), medicinali con scadenza ad almeno un anno. Per informazioni si può contattare il numero 045-8052113.

Donazione con bollettino postale ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS conto corrente postale: 001006070856 con causale: EMERGENZA UCRAINA

Donazione sul conto speciale dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia: Ambasciata d’Ucraina IBAN: IT20R0200805001000106358350 SWIFT: UNCRITM1886 Unicredit adress filiale di Roma V.D.C.SO B-FOR. 36000, va specificata la causale del bonifico ‘Accoglienza Ucraina’

Raccolta di medicinali degli universitari veronesi dal lunedì al venerdì in via Campofiore (qui i dettagli)

veronesi dal lunedì al venerdì in via Campofiore (qui i dettagli) Sul sito www.rotaract2060.it è attiva una pagina per chi volesse inviare aiuti alla popolazione Ucraina, attraverso il Distretto RotarAct

PROVINCIA DI VERONA

Angiari : raccolta di beni di prima necessità il sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30 nella sala polifunzionale di piazzale San Michele

: raccolta di beni di prima necessità il sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30 nella sala polifunzionale di piazzale San Michele Bussolengo : raccolta di beni di prima necessità (farmaci, prodotti d'igiene, alimenti a lunga conservazione) nella sede della Protezione ambientale civile in via Martiri delle Foibe 32, martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 14 alle 19

: raccolta di beni di prima necessità (farmaci, prodotti d'igiene, alimenti a lunga conservazione) nella sede della Protezione ambientale civile in via Martiri delle Foibe 32, martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 14 alle 19 Buttapietra : al bar del circolo Noi di Marchesino dalle 15.30 alle 17.30 si raccolgono beni di prima necessità

: al bar del circolo Noi di Marchesino dalle 15.30 alle 17.30 si raccolgono beni di prima necessità Costermano : chi potesse ospitare dei rifugiati, può contattare il coordinamento Baldo-Garda-Adige a cdg.oltreilconfine@gmail.com o al 3509839274

: chi potesse ospitare dei rifugiati, può contattare il coordinamento Baldo-Garda-Adige a cdg.oltreilconfine@gmail.com o al 3509839274 Illasi : raccolta al magazzino comunale di Santa Giustina. Martedì e sabato 8.30-12.30 e 15-18

: raccolta al magazzino comunale di Santa Giustina. Martedì e sabato 8.30-12.30 e 15-18 Isola della Scala : raccolta di beni di prima necessità in via Grassi 3 dalle 10 alle 12.30

: raccolta di beni di prima necessità in via Grassi 3 dalle 10 alle 12.30 Lavagno : chi potesse ospitare uno o più rifugiati, può lasciare un messaggio al 3456775292 e verrà ricontattato

: chi potesse ospitare uno o più rifugiati, può lasciare un messaggio al 3456775292 e verrà ricontattato Mezzane di Sotto: raccolta di beni di prima necessità nella Baita degli Alpini il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12