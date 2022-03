Gli universitari veronesi per l'Ucraina: avviata raccolta di medicinali e prodotti sanitari

Latte in polvere, pannolini per bambini, garze, cerotti, cotone, termometri, bende... È partita in quarta la campagna di raccolta di medicinali, kit di primo soccorso e presidi d'automedicazione da inviare in Ucraina, promossa dagli universitari veronesi di Udu, Univr for Sdgs e Gfe Verona.

Stanno aderendo non soltanto gli studenti: anche diversi residenti del quartiere di Veronetta oggi pomeriggio si sono recati nel punto di raccolta organizzato nella sede degli Spazi Associativi, in via Campofiore 17, accanto al palazzo ex Economia, per consegnare la loro donazione. I giovani volontari saranno presenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15, per raccogliere i farmaci e altri beni indispensabili che settimanalmente verranno recapitati alla Protezione Civile nel punto di raccolta allestito al Quadrante Europa.

«Avere a disposizione dei medicinali è un aspetto non trascurabile in questo momento in cui l'approvvigionamento in loco risulta difficoltoso. E come associazioni studentesche di rappresentanza, prossimamente interpelleremo l'ateneo per organizzare iniziative a favore dell'inserimento delle studentesse ucraine che arriveranno a Verona», spiega Adrian Nirca, vice-coordinatore di Udu Verona.