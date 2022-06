Muore a soli 18 anni in auto accanto alla fidanzata diciassettenne

Morire a neanche 19 anni in auto accanto alla propria fidanzatina di soli 17, rimasta ferita a causa del tremendo impatto tra l’ Opel Corsa e il Tir. All’origine della tragedia, ci sarebbe la mancata precedenza dell’auto ad un incrocio. È successo ieri alle 12.20 nel Comune di Valeggio sul Mincio in via Marengo all’altezza dell’incrocio di via Sei Vie al confine con il Comune di Marmirolo. Adrian Andrei Costin, classe 2003, residente a Remeldello nel Bresciano ha perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate dopo il violento urto con il mezzo pesante. È gravissima la sua fidanzatina di soli 17 anni, residente a Ponti sul Mincio nel Mantovano che viaggiava sul sedile del passeggero.

Una volta soccorsa dai sanitari del 118 di Brescia, è stata portata con l’elicottero all’ospedale di Brescia. È stata ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari del 118, si sono recati i carabinieri di Valeggio che hanno svolto gli accertamenti per risalire alla dinamica precisa dell’incidente. La strada che unisce il Mantovano al Veronese è rimasta chiusa per alcune ore proprio per procedere a tutti gli accertamenti necessari sulla dinamica dello scontro e per recuperare la salma del giovanissimo automobilista. Il pm di turno, Maria Federica Ormanni ha disposto subito l’esame del sangue per l’autista del Tir rimasto miracolosamente illeso anche se fortemente scioccato. Gli esiti di queste analisi si conosceranno, però, solo oggi. La procura ha disposto, inoltre, l’esame esterno dei cadavere del diciannovenne oltre agli esami tossicologici.

La Procura non vuole lasciare nulla al caso: il pm Ormanni oggi nominerà un consulente e lo incaricherà di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A tal proposito, al perito sarà molto utile l’esame dei due veicoli, coinvolti nello scontro. Ieri la procura ha incaricato i carabinieri di Valeggio di sequestrarli proprio per non perdere nemmeno un elemento utile alle indagini sull’incidente costata la vita al giovanissimo bresciano. La ricostruzione Una prima, provvisoria ricostruzione parla di una mancata precedenza all’incrocio tra strada Trentino che conduce a Pozzolo, via Sei Vie di Valeggio e la principale via Marengo (la Sp27).

L’autoarticolato stava procedendo in direzione Valeggio proveniente da Marmirolo. Mentre attraversava l'incrocio, l’auto con i due ragazzi a bordo si sarebbe immessa sulla Provinciale da una laterale. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e una volta centrata dalla motrice, l’auto è stata sospinta di una ventina di metri contro un muretto di un’opera idraulica. I due fidanzatini a causa dell’urto con la barriera in cemento hanno subito traumi gravissimi che sono costati la vita ad Adrian, mentre la giovane è sopravvissuta seppur gravemente ferita. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno trovato l’Opel Corsa completamente distrutta mentre il parafango della motrice del tir si era staccato per buona parte dal mezzo pesante.

L’incrocio non è nuovo a incidenti. Da anni i Comuni di Valeggio e Marmirolo e la Provincia di Verona stanno pensando a una soluzione che ponga fine agli scontri tra auto che si verificano spesso per mancate precedenze: l’ultimo incidente, per fortuna meno grave, è accaduto la settimana scorsa. All’incrocio si ipotizza da tempo di installare un semaforo intelligente che faccia scattareil rosso qualora si avvicinassero le auto all’incrocio, in modo da regolare l’immissione sulla provinciale.•.