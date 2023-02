Ztl allo stadio, terzo test. E la Circoscrizione vuole renderla definitiva: ultima parola al Comune

La terza sperimentazione per Hellas-Lazio, in vista del regolamento definitivo. Nel frattempo il Parlamentino della Terza ha approvato senza voti contrari l’ordine del giorno perché il provvedimento sia attuato durante ogni partita di campionato. L'iter prosegue in Giunta

In occasione della partita Hellas Verona-Lazio di lunedì 6 febbraio alle 18.30 al Bentegodi per la quale è previsto un importante afflusso di tifosi, viene riproposta la Ztl nel quartiere Stadio, ovvero la sperimentazione promossa dall’Amministrazione per contrastare la sosta selvaggia durante le partite di campionato.

Visto l’esito positivo dei precedenti test il 31 ottobre e il 13 novembre scorsi, il provvedimento sperimentale torna in vigore anche per la prossima partita, in vista di una regolamentazione definitiva attesa a breve.

La Terza Circoscrizione favorevole a rendere il provvedimento definitivo durante le partite

Il consiglio della Circoscrizione Terza proprio ieri sera, mercoledì 1 febbraio, ha infatti votato la proposta specifica che a breve sarà esaminata dalla giunta (l'ultima parola spetta infatti al Comune). Nessun voto contrario per il provvedimento, che ha tenuto conto anche delle indicazioni emerse durante la campagna di ascolto attuata nei mesi scorsi tra Circoscrizione, residenti e commercianti del quartiere.

«Positivo il passaggio in Circoscrizione Terza, che ha votato per rendere definito il provvedimento avviato in via sperimentale – spiega l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari-. Come pensavamo, il test ha dato ai cittadini la possibilità di valutarne l’efficacia e i benefici, i mesi scorsi sono stati impiegati anche per incontrare i residenti e raccogliere indicazioni. Ora l’iter va avanti, stiamo definendo gli ultimi aspetti».

Il piano del traffico

Invariato il piano del traffico che prevede la delimitazione di un grande perimetro rettangolare tra le vie Camuzzoni, via San Marco, Via Sogare, Diramazione T4-T9, via dello Sport, via Albere. Dalle 16.30 alle 20.30 è concesso il transito esclusivamente a velocipedi ciclomotori e motocicli, veicoli di residenti e dimoranti, veicoli di soggetti possessori di garage e posti auto, veicoli di lavoratori e titolari di attività economiche ubicate all'interno dell'area in questione, veicoli adibiti al trasporto merci diretti alle attività economiche, per le operazioni di carico e scarico delle merci veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, di linea e non veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive ubicate nell’area.

Trasporto pubblico e parcheggi

Il quartiere stadio è servito dal trasporto pubblico locale con le linee 11, 12 e 13, che in giorno feriale hanno una frequenza molto elevata. Chi si reca allo stadio Bentegodi può utilizzare i seguenti parcheggi: Park A - con accesso da via dello Sport -via Fra Gicondo. Dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park A. Park B, con accesso da via dello Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park B. Park C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri d'Italia, dalla Tangenziale T4-T9, dirigersi verso Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Piazzale Guardini, accessibile da Via delle Coste, da dove lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti.