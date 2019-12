Premiato da Mattarella il pilota disabile che si salvò planando in Adige

Paolo Pocobelli è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Pocobelli, 48 anni, disabile dall'età di 22 anni dopo un incidente con il paracadute, è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo (sportiva, privata e commerciale) e, nel 1993, ha fondato l’Associazione Ali per tutti per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole modifiche strutturali. E soprattutto ha aperto a Verona la prima scuola in Italia per piloti disabili.

A maggio di quest'anno è sopravvissuto ad un incidente aereo riuscendo a planare nell'Adige, salvando la sua vita e quella del compagno di volo.

La motivazione con la quale è stato insignito dell'onorificenza è «la forte testimonianza offerta e l’instancabile contributo alla rimozione dei limiti e alla promozione di una politica di pari opportunità per le persone con disabilità rispetto alle attività di volo»