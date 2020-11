A Marzana tamponi Covid 24 ore su 24

Tamponare, tamponare e ancora tamponare. L’emergenza coronavirus passa ancora una volta dai tamponi, tant’è vero che il presidente della Regione Luca Zaia aveva annunciato l’attivazione, in tutte le Ulss del Veneto, di punti per i tamponi aperti 24 ore al giorno, sette giorni su sette. A Verona l’apertura non-stop ha preso il via da qualche giorno a Marzana, nell’ambulatorio allestito nella palazzina d’ingresso dell’ospedale, accanto alla portineria.

Di notte – come anche di giorno – sono in servizio un infermiere e un impiegato amministrativo della Croce Verde di Verona, personale già «addestrato» ai turni notturni per l'esecuzione dei tamponi dopo averli effettuati nel Covid Point per i viaggiatori che la Ulss 9 aveva predisposto all’aeroporto Catullo di Villafranca, durante la prima fase dell’epidemia.

Le modalità di accesso rimangono invariate: si può fare il tampone rapido o il molecolare, a seconda della prescrizione, per il tramite dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta, oppure se inviati dal Sisp, come nel caso delle scolaresche e dei contatti stretti di persone positive. Ma mentre per accedere di giorno è fortemente consigliato registrarsi prima, per scongiurare assembramenti all'ingresso dell'ambulatorio ed evitare di essere rispediti a casa, in orario serale e notturno non è necessario.

