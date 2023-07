Ondata di caldo africano fino a giovedì. Poi temporali e grandinate

I 32 gradi abbondanti di ieri sono stati solo l'antipasto di una settimana che si candida a divenire una delle tre più calde dell'anno. Il rientro in servizio dell'alta pressione africana provocherà da oggi - 9 luglio - un'ondata canicolare di intensità medio-alta, con temperature non eccezionali ma previste pur sempre fra 36 e 37 gradi nei pomeriggi di martedì e mercoledì. Molto elevate anche le temperature notturne con valori di 24 gradi solo all'alba.

La forte insolazione e la compressione dell'aria daranno vita a condizioni ambientali difficili e con livelli di ozono su valori prossimi alla soglia di allarme. Nel prendere atto della previsione, la Protezione civile del Veneto ha già dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per tutte le zone pianeggianti e costiere della regione per le giornate di domani e di martedì. Verona non è al momento inserita nelle città con il bollino arancione, ma è chiaro che la canicola si farà sentire parecchio anche da noi. Per i soggetti più deboli (soprattutto anziani con patologie e bambini sotto i 5 anni), la raccomandazione è quella di evitare la permanenza all'aperto dalle 12 alle 18.

Prima decade di luglio nella norma

La partenza di luglio è stata senza eccessi. Fino a ieri il mese era partito quasi in sordina e con temperature mai superiori ai 30 gradi. Merito del transito di una serie di impulsi freschi di stampo atlantico favoriti dal ritiro dell'alta pressione delle Azzorre in pieno oceano.

Ora la configurazione cambia assetto. L'approfondimento della pressione al largo delle isole britanniche inviterà già oggi le correnti arroventate dell'anticiclone africano a risalire verso l'Italia.

L'apice della calura sarà toccato mercoledì, soprattutto sulle regioni tirreniche della Penisola, tanto che nel cuore della Sardegna e della Sicilia il termometro supererà tranquillamente i 41 gradi. Il nord Italia non sarà investito dalle spire africane in misura meno forte, ma martedì e mercoledì raggiungeremo temperature diurne ben più elevate dall'ondata calda di fine giugno.

Onda africana fino a giovedì

L'ondata canicolare non avrà fortunatamente lunga durata. Già mercoledì sera le Alpi saranno interessate da forti temporali in locale sconfinamento sull'alta pianura padana, specie quella lombarda. Un calo parziale della temperatura avverrà quindi giovedì (massime di 33°), quando in serata potremmo essere interessati da forti temporali. Proprio giovedì sera l'aria più fresca atlantica inizierà a premere sull'arco alpino per sconfinare sulla regione padana dando vita a fenomeni temporaleschi localmente estremi anche sul veronese. Grandine dietro l'angolo.

Da giovedì sera show temporalesco su tutta la provincia

A seguire la temperatura non scenderà più di tanto; nel prossimo fine settimana le massime si assesteranno sui 32 gradi. L'anticiclone africano rimarrà infatti attivo ma più incisivamente sul centro-sud della Penisola. Il nord rimarrà quindi terra di conquista, conteso fra le correnti occidentali e quelle africane, con conseguenze temporalesche da seguire con attenzione.