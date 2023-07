Officina Esthetica, punto di riferimento per il benessere con gli innovativi prodotti di Ma Diet.

Immersa nella splendida cornice di Soave, si trova Officina Esthetica, una vera e propria oasi di benessere e bellezza. Fondata nel novembre 2018 da Marzia Magagna e Luca Malatesta, questa realtà esclusiva si è guadagnata un posto di prestigio nel settore, grazie alla competenza, ma anche allo stile, all’eleganza e alla cura dei propri clienti.

Il centro Officina Esthetica unisce arte e scienza per creare un ambiente in cui i clienti possono godere di trattamenti estetici all’avanguardia e sentirsi coccolati come principi e principesse. Il centro è l’emanazione di Marzia, 44 anni, due volte mamma e un problema di salute metabolico che porta ad un amaro confronto con la bilancia e con un corpo nel quale non si riconosceva più. In poco tempo Marzia vive un importante aumento di peso, che la porta da 60 a 100 chilogrammi. Una situazione che non la piega, infatti si rimbocca le maniche e inizia a lavorare sodo per tornare a piacermi, per sentirsi bella. “Con le donne voglio essere chiara – afferma Marzia - Non serve inseguire un ideale di magrezza a tutti i costi, che spesso è anche irraggiungibile, la cosa importante è prendervi cura di voi riguadagnando fiducia in voi stesse”. Ed è quello che ha iniziato a fare.

Dopo diversi tentativi fallimentari di recuperare la precedente forma fisica, mette a punto un progetto strutturato riguardante il dimagrimento e il rimodellamento del corpo. Si tratta di un percorso che abbina ad una parte metabolica - con l’ausilio di moderne macchine da allenamento - l’uso di tisane naturali, con lo scopo di raggiungere i propri obiettivi in modo salutare nel più breve tempo possibile. In questo quadro sviluppa e brevetta la linea di integratori alimentari Ma Diet.

Ma Diet è un brand che propone prodotti innovativi frutto di una ricerca scientifico-tecnologica di tre anni, supportata da esperti del settore. L’ampia gamma di integratori e fitoestratti di origine naturale proposta da Ma Diet è formulata con cura per garantire il massimo benessere, rispettando esigenze specifiche come l’assenza di zuccheri, glutine, lattosio e alcool, rendendoli adatti anche ai vegani. Grazie a un approccio scientifico-tecnologico all’avanguardia, i prodotti di Ma Diet sono sicuri ed efficaci, e offrono risultati tangibili.

Officina Esthetica quindi non si impegna solo ad offrire trattamenti estetici di alta qualità, ma a guidare i propri clienti in un percorso completo che comprende una sana alimentazione e uno stile di vita corretto, anche grazie agli integratori Ma Diet. Questa sinergia tra l’arte dell’estetica e l’innovazione nutrizionale permette di ottimizzare i risultati e accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, all’interno di Officina Esthetica è presente l‘Academy Officina Esthetica, che rappresenta un punto di formazione di eccellenza nel settore estetico. Grazie alla collaborazione con importanti entità nazionali, l’Academy garantisce una formazione di alto livello, arricchendo le competenze degli studenti e contribuendo al costante sviluppo e miglioramento dell’estetica professionale.

Officina Esthetica, con il supporto dei prodotti innovativi di Ma Diet, si conferma quindi come un punto di riferimento nel mondo del benessere e della cura del corpo. La dedizione di Luca Malatesta e Marzia Magagna ha dato vita a un luogo in cui l’eleganza e la ricerca scientifica si fondono armoniosamente, offrendo ai clienti un’esperienza unica e soddisfacente. Che si tratti di raggiungere obiettivi di forma fisica, migliorare la propria immagine o semplicemente prendersi cura di sé stessi, Officina Esthetica è pronta ad accompagnare ogni persona in un viaggio verso il benessere totale.

Il centro Officina Esthetica si trova a Soave, in Viale della Vittoria 4. Per informazioni si può contattare il numero di telefono 045 894 3427, o visitare i profili social del centro – Facebook e Instagram