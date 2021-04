Vaccini, prenotazioni per i sessantenni. Il sito va in tilt poi riparte. Già esauriti i posti

AGGIORNAMENTO ORE 20:

La schermata delle prenotazioni per i 60-69enni, sul sito dell'Ulss 9, questa sera dava esauriti tutti i posti.

---

Come ha anticipato in conferenza il presidente del Veneto Luca Zaia, ora nella nostra regione anche i sessantenni possono prenotare la loro vaccinazione anticovid.

Poco prima che aprisse ufficialmente questa possibilità, cioè alle 14, qualcuno era già riuscito a prenotarsi (le prime vaccinazioni saranno giovedì 29 aprile), ma dalle 14 fino circa alle 14.30 tutti siti delle nove Ulss Venete dedicati alle prenotazioni (quindi anche quello veronese) sono andati in tilt, forse per l'alto numero di accessi contemporanei o per l'aggiornamento del portale.

Dopo le 14.30 il sito ha ricominciato a funzionare: nel Veronese i primi posti disponibili compaiono a Legnago per il 29, ma i posti vengono prenotati velocemente. Al momento (ore 15) non appare la Fiera fra le opzioni.