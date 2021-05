Luca Zaia: «Curva in calo, ma non abbassare la guardia. Appello ai 60enni, prenotate il vaccino»

In diretta dal centro della protezione civile di Marghera, il presidente della Regione Luca Zaia ha illustrato, come di consueto, l'ultimo bollettino dei contagi e l'andamento della campagna vaccinale. Zaia ha spiegato che i contagi sono in calo e così pure la curva dei ricoveri, un calo però non troppo evidente per cui, riferisce il presidente, occorre stare in guardia.

Procede anche la campagna vaccinale e Zaia fa appello alla classe dei sessantenni di prenotarsi, se l'adesione non sarà alta, si procederà ad aprire le prenotazioni in anticipo sulla classe 50-59. Domani Zaia riferirà in commissione regionale sul caso tamponi sollevato dall'ultima puntata di Report e ribadisce di non essersi mai opposto a una commissione d'inchiesta.

I dettagli della diretta:

BOLLETTINO

«Sono 364 le persone positive nelle ultime 24 ore, pari al 3,82% dei tamponi eseguiti. Sono 21.923 i positivi di oggi e 1.391 i ricoverati (-1 in area non critica e +1 in intensiva). Sono 4 i morti, 11.369 da inizio pandemia»

CURVA IN CALO

«La curva dell'infezione è in calo, da giorni, ma non in un modo così importante soprattutto nelle terapie intensive, La curva delle intensive decresce ma per ora non c'è una fase di stallo nelle proiezioni, ma i cambiamenti repentini della curva dei contagi sono una costante del Covid, quindi dobbiamo restare attenti. La buona stagione, ci dicono gli esperti, dovrebbe aiutarci, ma non è il salvacondotto per non portare più la mascherina o igienizzarsi le mani né soprattutto fare assembramenti».

VACCINI

«Abbiamo fatto 37mila vaccini nelle ultime 24 ore, abbondantemente sopra il target, in assoluto i migliori in Italia. Abbiamo toccato 1 milione 750mila dosi somministrate da inizio della campagna vaccinale. Il magazzino di oggi è di 275mila dosi, possiamo arrivare fino a 50mila dosi al giorno, questa settimana diamo fondo alle scorte. Dovremo accantonare qualche dose per Astrazeneca per i richiami. Faccio appello alla categoria 60-69 a prenotarsi, i posti ci sono. Se non arriviamo a 40-45 mila dosi al giorno con questa categoria dovremmo aprire ai 50enni che potrebbe partire prima di fine maggio. La categoria over 80 è coperta al 95%, quella 70-79 al 72,4% mentre 30% dei 60-69, disabili 67 e vulnerabili il 58%»

COMMISSIONE D'INCHIESTA

«Commissione di inchiesta sui tamponi? Non ci siamo mai rifiutati, era il minimo che mi aspettavo. C'è anche quella sulle case di riposo che è ancora lettera morta, si potrebbero unire. L'importante però è chiuderle le commissioni e mandare la relazione alle autorità giudiziarie»