Adunata alpina a Vicenza. Le 10 cose da sapere: viabilità, divertimento e accampamenti

Dal 10 al 12 maggio Vicenza ospita migliaia di penne nere che sfileranno all’insegna dell’orgoglio alpino. Momento centrale e conclusivo della 95esima Adunata nazionale, evento tornato nella cittadina berica dopo 33 anni. Per la città è una “rivoluzione” sarà già iniziata, con riflessi su vari ambiti. Ecco dieci cose utili da riepilogare per arrivare preparati.

Viabilità, tre zone con limitazioni diverse

La città è divisa in tre aree, rossa, gialla e arancione, con limitazioni diverse.

Nell' area arancione (tra il centro storico e viale D'Alviano, Rodolfi e Margherita) dalle 7 di venerdì fino alla fine della manifestazione solo i residenti possono circolare e sostare anche lungo la via, previo ottenimento di un pass da richiedere online o nella sede dell'Adunata nazionale Alpini 2024, a palazzo Folco, in contra' San Marco.

Nell'area gialla (parte ovest e sud ovest) soltanto dalle 6 di domenica e fino alla fine della manifestazione, in serata, è vietata la circolazione anche per i residenti. La sosta è vietata solo nelle vie interessate dall'ammassamento e dalla sfilata nonché in altre limitate zone, indicate dalla segnaletica.

Scuole chiuse

Venerdì 10 e sabato 11 maggio saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Vicenza. Le lezioni delle superiori saranno invece sospese in tutta la provincia per questioni di trasporto pubblico.

Palestre e attività sportive

Durante i tre giorni di adunata le competizioni sportive sono sospese. Le singole realtà potranno tenere aperto per lo svolgimento delle loro attività, ma per raggiungerle sarà necessario rispettare le norme previste per le zone in cui si trovano.

Trasporti

Svt mette a disposizione un biglietto speciale del costo di 10 euro valido dal 10 al 12 maggio su tutti gli autobus del trasporto pubblico urbani, extraurbani e provinciali e nei bus navetta. Il biglietto speciale può essere acquistato nelle biglietterie e rivendite autorizzate Svt oppure online nel sito adunata2024.svt.vi.it. Se non si usufruisce del biglietto speciale occorre acquistare e validare i ticket ordinari. Il servizio sarà potenziato sia nel numero di mezzi sia nell’orario di servizio. Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione dedicata all’adunata del sito di Svt. Nella stessa pagina saranno pubblicati in tempo reale anche eventuali aggiornamenti. Saranno potenziati nella frequenza e nell’orario anche i collegamenti dei treni.

Sanità

L’entrata dell’ospedale in via Rodolfi resta accessibile, ma l’attività ospedaliera sarà rimodulata con una riduzione delle attività ambulatoriali. Per evitare di congestionare la zonae è stato chiesto anche di limitare le visite ai degenti allo stretto necessario. Le ambulanze potranno sempre circolare e per meglio garantire le attività di pronto intervento sanitario, saranno presenti anche squadre di soccorso a piedi. Le farmacie prolungheranno l’orario con turni dedicati.

Locali pubblici

Pubblici esercizi, bar e ristoranti potranno attrezzarsi con spillatrici e cibo d’asporto nei plateatici. Chi non ha un plateatico potrà somministrare cibo e bevande anche all’esterno del locale entro un metro di distanza dall’ingresso. I negozi di alimentari potranno vendere cibo confezionato o autoprodotto entro un metro dall’ingresso del negozio. Si potrà bere in bicchieri di vetro solo nei plateatici e seduti al tavolo, per il resto dovrà essere utilizzata la plastica. Dal 9 al 12 maggio non è possibile organizzare intrattenimenti musicali all’esterno dei pubblici esercizi e delle attività economiche. E l’invito è quello di alimentare il clima di festa diffondendo musiche a tema alpino.

Divertimento

Tra villaggio alpino e aree con stand e food truck, saranno diverse le zone dove si concentrerà il divertimento. I Villaggi alpini si troveranno tra Campo Marzo e piazza Castello, piazza San Lorenzo, contra’ Garibaldi, contra’ Catena e piazza Matteotti. Attività aperte dalle 9 a mezzanotte venerdì e sabato e fino alle 20 domenica. Food truck, con spazi assegnati con bando del Comune, anche tra viale Rumor e piazza Araceli; contra’ Barche e contra’ Burci; e in zona Stadio. Venerdì dalle 10 e sabato dalle 7, con chiusura alle 3 di notte; domenica dalle 7 fino alle 22.

Attendamenti

Sono 4.660 le persone attese nei campi alpini allestiti in città. Gli “accampamenti” più estesi saranno al parco della Pace e al foro Boario, con tende e camper, ma anche in Fiera, al seminario, in via Farini, in via Bellini. Molti hanno trovato però sistemazione in aree private. Utilizzate anche le palestre delle scuole, che saranno allestite dal giovedì pomeriggio.

Il programma

Venerdì in piazza dei Signori alle 9 alzabandiera e deposizione della corona. Alle 10.30 inaugurazione della cittadella degli alpini a Campo Marzo. Alle 18.30 sfilata dei vessilli da piazza Castello e dalle 19 sfilata dei gonfaloni e dei vessilli, con discorsi ufficiali in piazza dei Signori. Sabato alle 13 lancio dei paracadutisti a parco Querini, alle 16 messa in duomo, alle 17.30 sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della sezione Monte Pasubio, da piazza Duomo all’Olimpico; alle 20.45 fanfare alpine al Menti. Domenica alle 8 ammassamento e onori all’autorità e dalle 9 sfilata (viale San Lazzaro, viale Verona, corso San Felice, viale Milano, piazzale della stazione, viale Roma, piazzale De Gasperi, corso San Felice, piazzale Giusti, contra’ Porta Nova, via Bonollo, viale Mazzini). A seguire passaggio della stecca con Biella in viale Roma e ammainabandiera.

Numeri utili

Carabinieri 112; polizia di Stato 113; vigili del fuoco 115; guardia di finanza 117; emergenza sanitaria 118. Polizia locale 0444.545311; questura 0444.337511; guardia medica 0444.929611; antiviolenza e stalking 1522.