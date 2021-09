Zero tiri in porta e un'altra sconfitta: Hellas ancora a secco dopo tre gare

Il Verona, reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due gare della stagione, perde anche al Dall'Ara contro il Bologna. Decide una rete di Svanberg a dieci minuti dal termine, dopo un errore in disimpegno di Hongla. L'Hellas è ultimo a zero punti con la Salernitana. Di Francesco non trova la vittoria da 19 gare in serie A.

Gialloblù aggressivi e propositivi, soprattutto nel primo tempo, ma in tutta la partita non tirano mai in porta. Una sola conclusione pericolosa, di Simeone, finita fuori.

I rossoblù invece tirano diverse volte verso Montipò, fino a trovare la rete di Svanberg e a sfiorare in diverse occasioni il raddoppio.

Per il Verona gara durissima domenica prossima: arriva la Roma finora sempre vincente.

Finale: Bologna-Verona 1-0 (81' Svanberg)

La cronaca del secondo tempo

96' Il Verona non trova spazi e nel finale c'è anche una rissa

92' Sansone va via in contropiede, tiro da fuori sul quale vola Montipò

86' Mischia in area, Arnautovic spreca da ottima posizione

78' GOL DEL BOLOGNA. Errore di Hongla, la palla arriva per Svanberg che batte Montipò

70' Ci prova Svanberg, para senza problemi Montipò

61' Mischia in area, Barrow spreca calciando alto da ottima posizione

60' Entra Hongla per Tameze

56' Simeone ruba un pallone in area, ma Skorupski glielo sottrae senza che possa tirare

54' Grande giocata di Caprari in area, ma il suo tiro viene rimpallato

46' Si riparte con Magnani al posto di Dawidowicz

La cronaca del primo tempo

43' Cross di Faraoni, colpo di testa di Simeone, palla di poco fuori

33' Barrow da fuori, si distende Montipò che para

29' Soriano liberato da Arnautovic, il tiro del centrocampista sfiora il palo

20' Ci prova Svanberg da fuori, palla di poco fuori

10' Due cross interessanti di Faraoni, ma non arriva il tiro in porta

2' Serpentina di Caprari in area, Medel rischia il rigore in scivolata

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano (67' Skov Olsen), Barrow (67' Sansone); Arnautovic (92' Santander)

A disposizione: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (74' Ceccherini), Günter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze (60' Hongla), Ilic (83' Lasagna), Lazovic; Barak, Caprari (74' Cancellieri); Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Bessa, Ragusa

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Ivan Pezzuto (Sez. AIA di Lecce) Assistenti: Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Bercigli (Sez. AIA di Firenze)