Un rudere nel parco del Vittoriale diventerà resort di lusso sul Garda

Bando della Fondazione del complesso dannunziano per scovare un affittuario-gestore che la ristrutturi. I primi 9 anni a canone gratuito. C'è anche lo spazio per costruire una piscina

Gestire una casa vacanze a poche decine di metri dalla «Regia nave Puglia», dalla Prioria e dal Mausoleo al Vittoriale di Gardone Riviera? Ebbene, tutto questo potrebbe presto tramutarsi in realtà.

Accanto al ruscello e in mezzo al bosco

La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani intende infatti procedere alla locazione della «Casa colonica Fraole», immobile di sua proprietà collocato nella cornice del Parco del Vittoriale. L’immobile prende il nome dall’omonima valletta adiacente di cui oggi rappresenta un prolungamento del parco che circonda la casa-museo del Poeta, e i ruscelli che scorrono sotto a pochi metri dalla casa danno poi origine al laghetto «delle danze» sottostante.

Serve il gestore di una casa vacanze

La volontà del presidente Giordano Bruno Guerri e di tutto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Il Vittoriale è di ridare vita a questo edificio di «interesse storico-artistico», affidando la sua gestione a un operatore privato che voglia avviare un’attività di casa vacanze nell’immobile. Proprio per questo, il Vittoriale ha deciso di svolgere una consultazione di mercato per raccogliere le potenziali disponibilità di operatori economici di settore interessati. Le manifestazioni in seguito raccolte, sottolineano dalla Fondazione, serviranno poi ad orientare le azioni future.

Costruita nel 1890, acquistata dal Vate nel 1935

La «Casa Fraole» è un’ex casa colonica progettata nel 1890, la cui costruzione è stata ultimata nel 1920. Venne acquisita da Gabriele d'Annunzio nel 1935. Allo stato attuale l’edificio è diviso in due unità accatastate a uso residenziale, immobile peraltro disabitato da oltre un decennio e per questo motivo privo delle utenze e di impianti funzionanti.

Una variante adatta la destinazione d'uso e dice sì alla piscina

Urbanisticamente nel PGT è compreso negli ambiti per «Servizi pubblici o di interesse pubblico collettivo» e «non soggetti a trasformazione urbanistica». A seguito però di una specifica richiesta di variante da parte della Fondazione del Vittoriale, il comparto nel Piano dei servizi è stato classificato come «SP01-20/08» in modo che è consentita la realizzazione di una casa vacanze come del resto definito dal Piano delle Regole. È inoltre concessa la realizzazione di una piscina (6 metri x 11 metri) e di eventuali altri «accessori pertinenziali».

Affitto 9+9, il primo periodo a canone gratuito

La durata del contratto? Sarà fissata in nove anni, con rinnovo automatico di altri nove. La manifestazione di interesse dovrà contenere innanzitutto la quantificazione di un canone base annuo che per i primi nove anni sarà gratuito e per i successivi nove non dovrà essere inferiore a 72 mila euro annui. Va inoltre illustrata la descrizione sintetica delle modifiche e migliorie agli impianti da effettuarsi nel fabbricato e la proposta dovrà inoltre contenere elementi che dimostrino la sostenibilità tecnico economica del progetto.