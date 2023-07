Scooter contro un'auto sulla Gardesana, due feriti a Malcesine

Incidente tra scooter e auto a Navene di Malcesine, oggi pomeriggio, 9 luglio, lungo la strada Gardesana che costeggia il lago.

Due le persone ferite nello scontro, che sono state soccorse dal personale del Suem elicottero Trento e trasportate all'ospedale del capoluogo trentino: si tratta delle due persone a bordo dello scooter, uomo 70enne e donna 65 anni. Quest'ultima versa in condizioni più gravi.

Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico, in una domenica assolata in piena stagione turistica, c'erano i carabinieri e la polizia locale di Malcesine.

Disagi per il traffico.