Runner da Limone a Malcesine, chiuso un tratto di Gardesana

Dalle 8.30 alle 10.30 circolazione interdetta anche lungo la ciclopedonale per il transito dei concorrenti che partiranno da Limone per raggiungere Malcesine

Domenica 14 aprile, in occasione della partenza da Limone sul Garda della X-Bionic lake Gard 42, la Strada Statale Gardesana 45 bis nel tratto Limone/Riva del Garda sarà chiusa dalle 8:30 alle 10:30. Per il passaggio degli atleti verrà inoltre chiusa la ciclopedonale sempre alla stessa ora durante il transito dei concorrenti.

L’evento running lungo le rive dell’alto Garda dove le acque del lago incontrano i pendii delle montagne tra Lombardia, Trentino e Veneto, vedrà alla partenza migliaia di runner provenienti da tutto il mondo, tra cui moltissime donne. La mezza maratona, infatti, è l’unica gara in Italia dove le donne al via superano la quota degli uomini.

I maratoneti partiranno dal lungolago di Limone sul Garda e percorreranno la famosa passerella sospesa sul lago, da qui passeranno in Trentino, precisamente per Riva del Garda e Arco di Trento con vista sulle Dolomiti di Brenta, per poi concludere la prova sulla sponda opposta del lago nel borgo medievale di Malcesine, in provincia di Verona.