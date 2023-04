Crisi idrica sul lago di Garda, ecco quando scatterà la stagione irrigua

L'incontro promosso dalla Comunità del Garda ha stabilito le prime manovre in aumento dei deflussi di acqua dal Benaco verso le campagne del Mantovano: «Saranno manovre in aumento graduali, seguite da chiusure»

Definite ieri (31 marzo) a Peschiera, in occasione del vertice organizzato dalla Comunità del Garda con i rappresentanti di AIPo e i Consorzi di Valle, le prime regole di ingaggio per provare ad arginare nelle prossime settimane la crisi idrica nel bacino Sarca-Mincio. Al tavolo di lavoro si è appreso innanzitutto che l’inizio della stagione irrigua, ovvero le prime manovre in aumento dei deflussi di acqua del lago di Garda verso le campagne del Mantovano (regolati adesso, dal 27 febbraio scorso, a soli 8 metri cubi al secondo) inizieranno da martedì 11 aprile.

«Saranno in ogni caso manovre in aumento graduali, seguite poi da chiusure, per gestire le quote di acqua, sprecandone così in assoluto il meno possibile e limitare la diminuzione del livello del Garda» è stato comunicato dai protagonisti al termine del vertice organizzato nel sottotetto della Caserma di artiglieria Porta Verona a Peschiera. Si proverà quindi a modulare di volta in volta i fabbisogni cercando di non far scendere troppo il livello delle acque del lago.

Irrigazione: ad aprile pianificazione per ulteriore risparmio

Misure che ieri pomeriggio si attestavano a +48 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera. Non certo il massimo per iniziare una stagione che si preannuncia, eufemisticamente problematica, con l’invaso «pieno» al 39%. «I Consorzi del Mincio hanno presentato con AIPo in Regione Lombardia e oggi a noi della Comunità del Garda, il piano di gestione per l'inizio della stagione irrigua – spiega il vice presidente dell’ente comprensoriale gardesano Filippo Gavazzoni -. Avendo sentito ogni loro consorziato, avendo trovato il modo di limitare la superficie irrigabile di alcuni campi modificando alcune colture e modalità di irrigazione (riduzione le manichette per ettaro), sulla scorta inoltre dei dati dello scorso anno, questo mese di aprile sarà pianificato con un ulteriore risparmio rispetto le medie di quanto già attuato lo scorso anno».

Il piano è in vigore fino al 30 aprile

In una situazione del genere è probabilmente il massimo che si potesse concertare: secondo i dati di Arpa Lombardia siamo infatti ai minimi storici con quasi 3,5 miliardi di metri cubi di acqua in meno rispetto al volume medio di questo periodo (pari a – 56,7%): «A mio parere – continua Gavazzoni – credo sia il miglior piano possibile in questa situazione, molto accurato. Tra l'altro l'unico piano strutturato di risparmio presentato dai consorzi irrigui di tutta la Lombardia. Questo a buona testimonianza dell'impegno verso il risparmio della risorsa idrica. L'evoluzione sarà monitorata giornalmente ed il piano, per ora fino al 30 aprile; verrà rimodulato in caso, al risparmio, dopo 15 giorni».•.