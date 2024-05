Protesta in tonaca contro la ztl h24: «Il centro diventa un cimitero». Ma c'è chi si dissocia: «Strumentalizzati»

La manifestazione di piazza contro l'eliminazione delle fasce di accesso alla ztl, organizzata oggi pomeriggio dalla Corporazione Esercenti Centro Storico di Verona, pur avendo dato voce ad alcuni negozianti e residenti della città antica, si è trasformata in una sorta di comizio politico.

Di fronte alla chiesa di Santa Anastasia – insieme a circa un centinaio di manifestanti - si sono radunati, e hanno preso parola, numerosi rappresentanti del Centrodestra. L'unica presenza politica della maggioranza in città è stata quella della consigliera comunale del Pd, Alessia Rotta, che ha espresso le sue opinioni e fatto chiarezza sulle scelte del provvedimento di graduale chiusura del centro storico alle auto, senza fare una piega di fronte ai numerosi fischi ricevuti.

A lato di chi ha parlato, in cima ai gradini di accesso alla chiesa, un gruppo di ragazzi, vestiti da preti e suore, ha richiamato l'immagine di una presunta “morte” del centro città che, con le chiusure sarebbe destinata a trasformarsi in un “camposanto”.

Giù le mani dal centro storico, è stato scritto sui cartelli esposti – con impressi i volti del primo cittadino, Damiano Tommasi e quelli degli assessori alla mobilità e al commercio, Tommaso Ferrari e Italo Sandrini - per ribadire il fatto di sentirsi “ingabbiati”.

«A seguito della decisione dell'amministrazione di chiudere la ztl entro fine giugno ci siamo riuniti come direttivo della Confederazione e abbiamo capito che anche molti residenti sono con noi», dice Tiziano Meglioranzi, presidente della Corporazione. «Chi lavora fuori tutto il giorno e rientra nella sua abitazione solo la sera ha l'unico obiettivo di trovare un posto auto e non sentire rumori. Ma invitiamo questa tipologia di residenti ad andare ad abitare altrove. Noi amiamo i residenti che ci lasciano il cagnolino 5 minuti, che ci chiedono di ritirare il loro pacco Amazon, che vengono a sfogarsi, a parlarci e vivono con noi il centro storico. Noi commercianti siamo abitanti del centro. Dopo questo incontro collettivo dobbiamo unire le forze e nel giro di una quindicina di giorni annunceremo il prossimo passo che intendiamo compiere dopo questa prima manifestazione».

«La chiusura della ztl h24 ha bisogno di essere anticipata da una serie di condizioni», ha detto il residente del centro, Gigi Tommasoni. «Servono parcheggi di interscambio che ancora mancano. Inoltre a me piace vivere in centro proprio per la sua vivacità. Se amassi la tranquillità cercherei una casa in montagna o in altre zone».

Alla manifestazione ha partecipato anche Edoardo Nestori, presidente dell'Associazione Locatori Turistici. «I locatori turistici in buona parte sono residenti in centro storico», ha fatto presente. «Inoltre i nostri ospiti vogliono poter accedere al centro senza limitazioni, cercando le cose caratteristiche, fuori dai centri commerciali. Inoltre anche per fornire i servizi di cambio lenzuola, etc.. abbiamo bisogno di un lasso di tempo necessario che non ci può essere tolto».

Chi si è dissociato

«Non condivido le modalità della contestazione, che è scaduta in una strumentalizzazione politica in piena campagna elettorale per le europee», dice Davide Albertini che, un paio di settimane fa, ha rinunciato alla carica di vice presidente nella Corporazione proprio per prendere le distanze da un approccio non gradito.

«Ne esce solo la parte polemica, per nulla costruttiva, che fa perno su inesattezze, come quelle della ztl a Borgo Trento o dell'impossibilità di poter penetrare il centro in moto e motorini, che invece sarà sempre garantita. Forse l'amministrazione comunica poco e male, ma certe informazioni sono chiare e a nostra conoscenza».

La risposta del comune

La replica dell'assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari: «I numeri della ZTL che tutti conosciamo ci rappresentano una situazione insostenibile. L'obiettivo, come per altri quartieri della città, avere un centro più vivibile e a misura di persona. Ė un provvedimento che rientra in un più ampio piano della sosta che, in autunno, prevede l’allargamento della sosta a pagamento, in una visione complessiva della città e che si integra con la realizzazione della filovia, la creazione di 25 km di nuove piste ciclabili e di nuove Zone 30, a favore di una mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo è rendere la città e i suoi quartieri più vivibili e più a misura di persona, favorendo la convivenza di residenti e attività commerciali».

«Da quando mi sono insediato cerco perennemente un colloquio costruttivo con le associazioni di categoria», fa presente l'assessore al commercio, Italo Sandrini.

«Il piano è frutto di uno studio fatto a monte e basta pensare alle chiusure passate, come quelle di via Stella e via Roma che nessuno vorrebbe ora di nuovo accessibili alle auto. L'ottica è di non penalizzare nessuno. Procediamo passo passo senza nessuna decisione caduta dall'alto».