Zaia: «Vaccini tra 9 giorni. Ospedali, situazione tiratissima a Verona, ma non è la nuova Bergamo»

Luca Zaia in diretta alla vigilia dell'entrata in vigore della sua ultima ordinanza che chiude in confini comunali alle 14 e in attesa delle misure restrittive nazionali previste per le festività. Secondo i dati in possesso del presidente anche questa settimana il Veneto resterà in fascia gialla.

VACCINI E RESTRIZIONI. «Oggi abbiamo fissato due riunioni importanti, uno per le nuove restrizioni previste a livello nazionale e uno sui vaccini. Su questi ultimi siamo pronti e, se tutto va bene fra nove giorni ci arriva la prima "pizza" di vaccini. La nostra macchina è pronta»

IL BOLLETTINO. «Eseguiti 18.740 molecolari più 33.636 rapidi, in 24 ore 52.376 tamponi: incidenza positivi 8 per cento. I positivi sono 4.211, anche domani saremo la regione con più positivi d'Italia, ancora non sappiamo quanti tamponi fanno le altre regioni. Sono settimane che chiediamo che venga fornito il dato scorporato tra molecolari e rapidi per regioni. 3298 i ricoverati in totale, 365 in terapia intensiva (-13) e 2933 (-20) in area non critica. I morti sono +107, dimessi 9.245 (+158)»

SITUAZIONE VERONA. «Verona è tiratissima, in ospedale la situazione è complessa. Se non ci diamo una regolata con gli assembramenti la pressione sarà insostenibile perché significa ritardare altre cure. Verona adesso è oggetto di un attacco del virus in maniera pesante, ma il paragone a Bergamo non centra niente. A Bergamo non si ricoverava più nessuno. A Verona la situazione è pesante ma tutti i pazienti vengono presi in carico, a differenza di quello che è successo in altre parti d'Italia»

DECESSI. «Siamo al nono posto in Italia per numero di morti 0,10% rispetto al primo è la Val d'Aosta che ha 0,25%, ovviamente siamo preoccupati perché la curva delle mortalità è quella che rallenta per ultima. Terapie intensive siamo all'ottavo posto per occupazione di posti e sui positivi mi rifiuto di valutare finché non ci saranno i dati scorporati di tamponi rapidi e molecolari. Rispetto al 2019 abbiamo un aumento del 44 per cento dei decessi»

ORDINANZA. «Non abbiamo la presunzione di aver fatto una ordinanza perfetta, ritengo che il buon senso sia alla base di questa partita ed è a questo che mi appello, non ai controlli. Non stiamo qui a giocare a guardia e ladri, se sabato e domenica avremo di nuovo le città piene, ne prendo atto. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.»

CRISANTI. «Non replico a uno scienziato perché io non sono un uomo di scienza, sono un umile servitore. Dopodiché il protocollo nazionale sull'uso del rapido è chiaro, i tamponi rapidi sono nei prontuari, se qualcuno pensa che il ministero della salute abbia delle certificazioni non valide, non so che dire. Non è che li usiamo solo noi»

DA PRIMI A ULTIMI. «Cosa è successo in Veneto? Quello che accade con un virus come questo, non abbiamo ridotto i controlli ma li abbiamo rafforzati. Siamo più proattivi e più forze di marzo. In realtà questo giro il virus è partito da nordovest e poi è passato al nordest e qui si crea un nuovo bacino, ora è qui da noi. E' il virus, non è che possiamo fermarlo chiudendo la porta, è anche una questione di fortuna. Ci sono dei meccanismi che non riusciamo a spiegare»

SCELTE SU BASE SCIENTIFICA. «Tutte le decisioni prese sono sulla base delle indagini epidemiologiche e i protocolli nazionali. Abbiamo adottato tutte le misure che ci hanno detto di fare tecnici e scienziati. Se la classificazione me la dà l'Iss e mi dice cosa devo fare, non è che posso uscire la mattina e fare quello che voglio. Sul futuro credo che sia inutile parlare di fasi, avremo questo sali e scendi finché non avremo il vaccino. Già solo vaccinare tutti i nonni in casa di riposo significa che dopo tre settimane avremo già una copertura importante»

ATTIVITÀ DI AZIENDA ZERO. Interviene la dottoressa Anna Simionato. «Da febbraio, Azienda zero si è dotata di 2.954 professionisti, assunzioni straordinarie per Covid (co.co.co, determinati e indeterminati), di cui 1.182 medici attraverso bandi di interesse che hanno permesso di riorganizzare l'assistenza ospedaliera. Oltre 2mila professionisti hanno declinato l'incarico perché indisponibile a lavorare in ambito Covid. Nel 2020 abbiamo espletato 59 concorsi pubblici per dirigenza e 12 per il comparto nonostante la sospensione dell'attività concorsuale. Per quanto riguarda il personale di comparto, abbiamo espletato concorsi e avvisi, per assistenti sanitari 146 e stiamo cercando di accelerare la procedura concorsuale per infermieri, 5.200 le domande, circa la metà si è presentato alla prova scritta e per dicembre contiamo di concludere, la graduatoria rimarrà aperta per 3 anni, serbatoio di assunzioni possibili per le aziende che ne avranno bisogno, e in programma c'è un altro per operatori sociosanitari. Il bando del concorso degli infermieri è scaduto il 22 ottobre e questo non ci permetteva di intercettare i nuovi laureati di Padova e Verona, quindi siamo partiti con un secondo concorso di Azienda Zero e il bando è in fase di pubblicazione, la graduatoria resta aperta e la utilizzeremo tutta nel triennio. Turnover sempre garantito per personale sanitario e tecnico di supporto»