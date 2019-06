Villafranca: fiera patronale fra luna park, fuochi d'artificio e iniziative benefiche

La danza country si schiera a sostegno dei malati di Sla domani sera a Villafranca.

Alle 21, in piazza Giovanni XXIII, per l'ultima sera della Fiera patronale dei santi Pietro e Paolo, si terrà l'appuntamento «Country explosive» con «teacher Vanna». Sarà proposta una particolare coreografia sulla canzone «Per chi non lo Sla». L'iniziativa, oltre a promuovere l'informazione su questa malattia, prevede anche un sostegno ai progetti delle associazioni che si occupano di malati e dei loro familiari. Sono invitati a ballare tutti coloro che hanno imparato questa speciale coreografia, nata il 21 giugno in occasione della Giornata mondiale sulla Sla.

La Fiera patronale è stata inaugurata venerdì con Jesusleny Gomes. L'imprenditrice brasiliana, che ha girato a piedi tutto il Veneto passando per 574 Comuni, ha inaugurato la Pink-bench, la panchina in pietra già collocata in diverse località della provincia e a Villafranca posta ai piedi del castello. Il progetto è di Gomes. Le panchine rosa nelle piazze, nei parchi, o nelle passeggiate di paesi e città, vogliono stimolare ogni giorno la curiosità e con essa un momento di riflessione sul tema della violenza sulle donne. La panca ritrae da una parte una donna e dall'altra una valigia, simbolo del viaggio e della libertà. La seduta è stata inaugurata dal sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca con Gomes e con Amabilia Cordioli, psicologa e presidente dell'associazione Donne insieme. Oltre alla panchina è stata posata nell'edicola sopra al portale d'ingresso del castello scaligero, una riproduzione del dipinto di Jacopo Tumicelli. La tela era collocata nella nicchia che è stata restaurata in queste settimane. L'originale è da vent'anni custodita nel convento dei frati cappuccini.

La fiera proseguirà, con il luna park e diverse iniziative, fino a domani sera quando si terminerà con il suggestivo spettacolo pirotecnico al castello.

Maria Vittoria Adami