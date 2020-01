Un posto da capo dei vigili con 45 candidati

È una folta schiera quella formata da chi aspira a diventare il prossimo comandante della polizia locale di Villafranca. In municipio, infatti, sono arrivate ben 45 candidature. E tra questi, dopo gli esami del mese prossimo, verrà individuato chi sarà al vertice della nuova area «sicurezza e commercio». Domande ne sono arrivate da tutta la provincia, ma non solo. Fra le oltre quaranta fatte pervenire entro lunedì scorso, l’ultimo giorno utile, se ne contano alcune giunte anche dalla Lombardia. A metà febbraio, dunque, inizieranno le prove: due scritte e una orale. La commissione, che dove essere formata necessariamente dai parigrado della nomina che verrà effettuata, quindi comandanti di polizia locale, si aggiungerà anche Luigi Altamura, al vertice della polizia locale di Verona. «Abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità di Altamura per far parte della commissione che dovrà valutare le candidature. Oltre a quelli di altri comandanti dei comuni veronesi», spiega il sindaco Roberto Dall’Oca. Il punto ora tocca l’attuale comandante dei vigili Angelo Competiello, 63 anni ma ancora lontano dalla pensione, che non ha potuto partecipare al bando chiuso tre giorni fa. Fra i requisiti necessari, infatti, c’era quello di una laurea. Titolo che Competiello ha, ma solo di un corso triennale in scienze giuridiche. Mentre quello necessario era quinquennale (magistrale o specialistica) o del vecchio ordinamento. Motivo per cui Competiello, una volta nominato il nuovo comandante, potrà svolgere il ruolo di vice e affiancare così chi verrà nominato tramite il concorso pubblico. Ammesso che decida di restare a Villafranca. Più volte, quando era stato indetto il bando la primavera scorsa, l’assessore con delega al personale Nicola Terilli, aveva spiegato che non si trattava in nessun modo di una punizione. Né tantomeno di un declassamento nei confronti dell’attuale comandante, benché l’iniziativa fosse stata presa esclusivamente dall’amministrazione. Ma la scelta fatta, viene confermato anche oggi, è quella di accorpare la polizia ad altri settori municipali tra cui il commercio. Un modo, aveva spiegato ancora Terilli, per servire al meglio i cittadini di Villafranca. Ecco quindi che prenderà vita quella che verrà chiamata, appunto, area «sicurezza e commercio» e la figura che verrà individuata alla fine degli esami ne sarà a capo. Diventando, perciò, anche il nuovo vertice della polizia locale. Competiello, comunque, resterà al coordinamento almeno per tutto quest’anno anche se non sarà più dirigente d’area. Fra i requisiti richiesti dal bando, oltre alla laurea quinquennale, c’erano anche la conoscenza dell’inglese e delle basi d’informatica. E, tra gli altri punti, pure quello di avere una «comprovata esperienza professionale» maturata nei corpi di polizia municipale, locale o forze di polizia a livello nazionale. «Mi auguro che venga individuata una persona», commenta il sindaco che fra le deleghe ha proprio quella relativa alla polizia municipale e alla sicurezza, «che possa dare un valore aggiunto e rendere efficiente così ancora di più il servizio che ad oggi conta 28 unità». Il sindaco conclude: «La nomina del nuovo dirigente va nella direzione delle complessiva riorganizzazione di tutto il Comune». Un ultimo tema, poi, è quello delle nuove assunzioni per incrementare il numero di agenti. Punto su cui Dall’Oca non si sbilancia, spiegando solo che la questione è sul tavolo di lavoro. Le eventuali nuove assunzioni verranno valutate sulla base delle esigenze per il periodo compreso tra il 2020 e il 2022. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi