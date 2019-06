Serve il campus per le superiori

I numeri ci sono, la risposta alle scuole del tessuto economico anche. Ora serve il campus delle superiori. Lo dice il dato sulla popolazione studentesca di Villafranca in costante aumento: dei 7.137 alunni (erano 6.600 pochi anni fa), dalle materne alle superiori, ben 2.953 sono quelli di licei, istituti tecnici e professionali. La città offre un variegato ventaglio di indirizzi ed è diventata centro di riferimento di un bacino che valica i confini del Villafranchese, e passa per il Mantovano, il Gardesano fino a Bussolengo. Se l’anno scorso l’emergenza era per il liceo Enrico Medi, che ha superato i mille studenti, un altro dato di crescita arriva dal Bolisani. L’istituto tecnico ha registrato 180 nuove iscrizioni per l’anno prossimo e ha messo 10 alunni in attesa non potendo accettarne perché non ha più aule. «Per la prima volta abbiamo una lista d’attesa», ha spiegato Carmen De Simone, insegnante e referente del Bolisani alla conferenza stampa indetta per la fine dell’anno scolastico dall’assessore all’istruzione Anna Lisa Tiberio. «Negli ultimi 5 anni i nostri ragazzi nella sede di Villafranca sono triplicati (oggi sono 708, ndr)», ha continuato De Simone. «La scuola dà una risposta al mondo locale e al tessuto delle piccole imprese con gli indirizzi linguistico e turistico. Quest’ultimo ambito risponde anche alle esigenze degli studenti che vedono subito spendibile sul territorio quanto appreso a scuola». Anche il Carlo Anti punta all’impiego immediato per i suoi alunni. «La nostra iniziativa delle imprese formative simulate è partita dal fenomeno registratosi in Veneto che ha sofferto il passaggio generazionale. Rilanciamo così percorsi di auto-imprenditorialità», ha illustrato Loretta Zoccatelli. Il Medi di via Magenta, invece, si è qualificato come polo liceale di riferimento. L’agrario professionale Stefani Bentegodi, invece, vorrebbe allargarsi con l’indirizzo quinquennale anche qui. Ma non ha più stanze perché alcune sono usate dal Bolisani che divide anche gli spazi del polo di via Magenta con l’Anti. L’emergenza aule, che dovrebbe essere affrontata dalla Provincia, proprietaria degli immobili delle superiori, è stata tamponata dal Comune per il Medi: l’ente sta ristrutturando l’ultimo piano di un’ala delle scuole medie Cavalchini Moro per metterlo a disposizione del liceo. Ma l’idea del sindaco Roberto Dall’Oca è quella di cedere alla Provincia l’edificio delle elementari Alighieri, vicine al polo di via Magenta, da usare per tutte le superiori, aprendo all’ambizioso progetto del campus, soluzione definitiva alla cronica emergenza aule. La partita si giocherà sul tavolo della politica: i sindaci di tutti i Comuni interessati dovranno premere sulla Provincia per un’operazione di 5 milioni di euro. Nel frattempo arrivano segnali di crescita e di innovazione da parte di tutte le scuole villafranchesi, come ha sottolineato l’assessore Tiberio: «Dall’infanzia alle superiori, le nostre scuole portano avanti progetti con metodologie innovative intrecciando competenze e generazioni: gli alunni dello Stefani per esempio hanno curato l’orto botanico all’asilo nido comunale. L’Anti ha avviato, primo in Italia, un progetto di alternanza scuola lavoro con un’istituzione ministeriale all’aeronautica del Terzo Stormo». E ancora, per citarne alcuni, le medie di Dossobuono hanno avviato un doposcuola con la Piccola fraternità che si occupa di disabili, i ragazzi dell’Anti hanno disegnato il logo per la sfogliatina di Villafranca, firmando disegni e murales alle materne e alla casa di riposo. •

Maria Vittoria Adami