Premi per il piano Cambridge

Grande festa al liceo Medi di Villafranca per la consegna dei diplomi Cambridge International Igsce. Nell’aula magna dell’istituto sono stati assegnati i riconoscimenti agli alunni di quinta e quarta degli indirizzi classico, scientifico ed economico-sociale targati Cambridge. Con le quinte di quest’anno, infatti, si conclude il primo ciclo del percorso formativo legato al progetto Cambridge-di cui il Medi fu istituto scolastico pionieristico-grazie al quale gli alunni hanno l’opportunità di studiare una o più materie, come latino, matematica, geografia, esclusivamente in lingua inglese. «Non si tratta», sottolinea Mario Bonini, preside del Medi quando era stato sposato il progetto nel 2015, «solo di imparare meglio l'inglese dal punto di vista tecnico, ma soprattutto di un approfondimento culturale a 360 gradi». «I punti di forza della metodologia didattica Cambridge», aggiunge la professoressa Fiorella Corbellari, «sono l'imparare a parlare in pubblico, l'apprendimento tra pari e l'approccio alla metodologia della ricerca e le competenze trasversali che si riveleranno strategiche nel mondo del lavoro. Oltre all’importanza di lavorare e collaborare in team». «Il percorso formativo Cambridge», conclude invece l’attuale dirigente scolastico dell’istituto di via Magenta, Marco Squarzoni, «è una delle esperienze che maggiormente contribuiscono alla riconosciuta eccellenza del liceo Medi». •

Nicolò Vincenzi