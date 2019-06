Patto sui terreni e così nasce il grande parco

Il dado è tratto per il Parco urbano del Tione di via Calatafimi a Villafranca. Entro l’anno il Comune acquisirà l’area dei privati da tempo questione sospesa, ma passaggio determinante per la creazione di un polmone verde per tutta la città di 150mila metri quadrati. «Abbiamo incontrato i proprietari dei terreni che il Comune deve acquisire», ha annunciato il sindaco Roberto Dall’Oca al punto con la stampa sui primi 12 mesi di amministrazione. «L’obiettivo è di chiudere con loro l’operazione entro l’anno per realizzare il parco già nel 2020». L’ente municipale è proprietario di 105mila metri sui quali insistono anche il vecchio mercato delle pesche e la casa dell’ex custode. I restanti 50mila metri sono di privati. Di questi il Comune entrerà in possesso offrendo in cambio ai proprietari indici di edificabilità altrove, ma su aree ancora da definire. L’idea, inizialmente, era quella di cedere loro la parte comunale del terreno di via Calatafimi con la vecchia barchessa e la casa del custode, lasciando loro l'onere di abbattere i due manufatti e la possibilità di costruire una schiera di villette. Ma così non sarà: «Sono cambiate le condizioni e oggi il Piano territoriale provinciale non consente l’edificabilità su un’area destinata a parco se non per strutture a funzione pubblica», ha continuato Dall’Oca che non ha chiarito quali zone saranno assegnate, dunque, ai privati. «Stiamo valutando delle soluzioni alternative». Se di questo aspetto non vi è certezza, dunque, il primo cittadino è però certo di chiudere l’accordo entro l’anno. Il parco sorgerà a ridosso del nuovo palazzetto dello sport, accerchiandolo con zone di verde, alberi, aree per il gioco e per il riposo, per i bambini e le famiglie e per gli sportivi o gli amanti del verde. L’ultimazione del parco attende da 13 anni. Nel 2006, l’allora sindaco Luciano Zanolli ne aveva abbozzato una parte con viale sterrato e isole alberate per una spesa di alcune centinaia di migliaia di euro. Con i due mandati di Mario Faccioli, però, l’idea si era arenata perché nel frattempo era arrivata quella della cittadella dello sport con i campi di allenamento del Chievo. Un’odissea politica che si arenò anch’essa soppiantata poi dalla decisione di costruire su quel terreno il palazzetto dello sport inaugurato nel 2016. È stata poi ripresa l’idea di creare un parco urbano e nel 2017 il Comune ha assegnato a un tecnico il compito di redigere un masterplan per delineare il nuovo parco di 150mila metri incorniciato da via Calatafimi, via della Speranza e il Tione e collegabile, con un ponte sul fiume, all’area delle piscine comunali e degli impianti sportivi. Il masterplan doveva indicare anche i costi di gestione e le attività che potranno essere ospitate. Secondo il Comune il parco sarà luogo di aggregazione per i cittadini che lì potranno fare attività sportive, partecipare a iniziative musicali, didattiche o istituzionali. Sarà data ampia attenzione alle aree di gioco attrezzate e suddivise per fasce d’età dei bambini. Il nuovo polmone verde avrà spazi per i più piccoli che vorranno imparare ad andare in bicicletta senza le rotelline o per i ragazzi che amano le evoluzioni con skateboard o bmx. Saranno previste anche aree dedicate alla famiglia con alberature, percorsi e attrezzature e parcheggi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami