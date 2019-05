La giornata del paziente oncologico

L’ospedale Magalini di Villafranca celebra per la prima volta la giornata nazionale del malato oncologico dedicando a chi soffre un pomeriggio di svago. Martedì alle 17, nella sala convegni dell’ospedale, l’unità di Oncologia, diretta da Marta Zaninelli, organizza una festa di amicizia e divertimento per i suoi pazienti, invitando anche la popolazione e i rappresentanti della società civile. Aprirà la festa il prestigiatore Paolo Cavallini con un’esibizione di magia e illusionismo. Parteciperà anche il gruppo Original Perdido jazz band, composta da Giannantonio Bresciani, Saulo Agostini, Luca Manfredi, Gianni Romano, Gioele Moniga, Enzo Andreoli, Alessandro Manfredi, Lorena Strozzieri. Saranno presentati alcuni progetti per il benessere della persona che sono in fase di organizzazione nel reparto di Oncologia: l’attività fisica, in collaborazione con il Dragon boat di Bardolino, per dar vita a un equipaggio di donne operate al seno che prenda parte alle manifestazioni; la diffusione della lettura in ospedale con l’attivazione del book crossing e l’adesione al progetto «Il Veneto legge». Il tutto all’insegna del motto del reparto oncologico villafranchese: «Vogliamo che i nostri pazienti vengano curati bene e stiano bene dove si curano».

M.V.A.