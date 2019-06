Il castello sarà capitale dei prodotti del territorio

Inizia venerdì la 306esima fiera dei santi patroni Pietro e Paolo di Villafranca. Quest’anno verrà abbinata alla Fiera del territorio. All’interno del castello, infatti, ci saranno stand e banchetti con i prodotti tipici locali: dalla tagliatella alle sfogliatine, fino alla pesca del progetto Pesca a tavola. Il ricco calendario coinvolgerà il castello e le vie del centro fino a lunedì primo luglio. Nel primo giorno della fiera l’attenzione sarà tutta rivolta alla Pink bench, la panchina rosa realizzata sui idea di Jesusleny Gomes, dedicata al turismo slow nella provincia di Verona. La Gomes tra il 2017 e il 2018 ha fatto un viaggio attraverso 500 Comuni del Veneto; la panchina richiama quel percorso. La festa riempirà anche corso Vittorio Emanuele II. Tra l’incrocio con via Pace e il castello ci saranno stand gastronomici e di birre artigianali. L’altra porzione del corso invece, fino alle scuole Bellotti, ospiterà la fiera campionaria. Il programma della giornata inaugurale della fiera continuerà, sempre all’interno del castello, con l’esposizione di auto e trattori d’epoca. Verrà simulata la trebbiatura all’interno delle mura scaligere. Mentre per gli hobbisti, in via Pace, si terrà il mercato dell’artigianato. Sabato ci sarà spazio per i più piccoli. Prima con il laboratorio dedicato ai cereali «Dalla terra alla tavola», in cui i bambini potranno seminare la propria piantina, che poi porteranno a casa, e dopo ci sarà il battesimo della sella a cura del Baga’s Ranch. I bimbi potranno sfidarsi a un palo della cuccagna fatto per loro, domenica alle 21. Sabato e domenica palazzo Bottagisio ospiterà la mostra, a cura di Mauro Cappelletti, «L’esperienza del cuore». E nella chiesetta del Cristo, al castello, il pittore Gianni Lucchese presenterà la sua mostra personale La natura, il fuoco della vita. La 306esima edizione della fiera darà spazio anche alla musica e al ballo. Si parte venerdì alle 21 con l’orchestra Marco e il clan. Mentre sabato, sempre alla stessa ora, sarà la volta dell’orchestra Alban. In piazza Giovanni XXIII verrà invece allestita un’altra area spettacoli. Qui venerdì si esibirà l’ex Timoria Sasha Torrisi con un tributo a Lucio Battisti. Sabato alle 21.30, andranno in scena con il loro live show Quelli che Notre Dame e interpreteranno la famosa opera di Riccardo Cocciante. Domenica alle 21.15 sarà invece la volta dei cantanti, comici e ballerini de I talenti de L’arena, lo spettacolo itinerante targato TeleArena. La fiera toccherà anche sala Alida Ferrarini, sabato e domenica sera, con We dance: uno spettacolo in omaggio a Oleg Vinogradov. Come tradizione, l’Antica fiera dei Santi Pietro e Paolo si concluderà, lunedì primo luglio a mezzanotte, con fuochi d’artificio e musica. «Quest’anno», commenta il sindaco Roberto Dall’Oca, «vogliamo ritrovare l’anima ispiratrice di questa festa e ritornare alle origini. La grande novità sarà l’apertura del castello ai prodotti del territorio». «Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere tutte le eccellenze del territorio come il riso di Isola della Scala, i tortellini di Valeggio sul Mincio e la polenta di Vigasio. Questo perché Villafranca sia punto di riferimento e di promozione per tutto il territorio villafranchese», conclude il primo cittadino. •

N.V.