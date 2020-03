Gli alpini preparano il laboratorio

I volontari della protezione civile dell’Ana Verona, da domenica scorsa, sono al lavoro per allestire un nuovo laboratorio all’ospedale di Villafranca. Al Magalini, individuato dalla Regione Veneto come covid hospital, a breve verrà infatti inaugurato un centro analisi covid-19. È una struttura fondamentale per combattere il coronavirus. Le penne nere, in questi giorni, sono impegnate nel portare, dall’ospedale di Isola della Scala a quello villafranchese, tutto il necessario per allestire il nuovo centro. Dalla settimana scorsa invece gli alpini stanno stoccando e distribuendo capillarmente sul territorio, assieme ad altri volontari, le mascherine protettive fornite dalla Regione.

N.V.