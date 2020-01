Ferraro: «Mi eliminano per sistemare una sconosciuta»

Scoppia la bomba in casa Lega. La miccia la innesca Renzo Ferraro e il campo di battaglia è il cda della casa di riposo di Villafranca, Morelli Bugna. Ferraro, nominato membro del consiglio d’amministrazione dell’Ente lo scorso aprile, martedì si è dimesso dalla carica. Il motivo è il trattamento che ritiene di aver subito dal suo partito, la Lega, che lo avrebbe «spodestato» dal ruolo che gli era stato promesso nei mesi scorsi: la presidenza della Morelli Bugna, appunto. Le dimissioni, e questo rende ancora più incandescente la vicenda, arrivano pochi giorni prima della scadenza del mandato dell’attuale presidente, Cristiano Facincani, e quindi di tutto il consiglio. «Contesto la scelta fatta alle mie spalle. È un metodo da prima Repubblica», commenta Ferraro. «La promessa di nomina», aggiunge, «era stata ribadita anche durante una cena al centro sportivo di Alpo». «In quell’occasione», continua amareggiato, «erano presenti i vertici del carroccio, senatori, deputati e il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca». La promessa era nata dopo un incontro ristretto di qualche giorno prima al caffè Fantoni. Il posto da presidente rimarrà in quota Lega, come da accordi, ma con un nuovo nome. Ferraro attacca quella che secondo lui è una imposizione dall’alto. Ferraro, ex dirigente dell’Ulss oggi in pensione, precisa: «Al posto mio hanno deciso di sistemare una donna che a livello locale nessuno conosce». E continua: «Vengo invitato a voce a farmi da parte per ringiovanire il futuro esecutivo e senza nemmeno un riconoscimento per il lavoro svolto». Uno sfogo in cui la parola «vigliaccata» viene ripetuta spesso. «Non lo faccio per la carriera, ma per come sono stato trattato. Era tutto deciso da un mese e nessuno mi ha detto niente», conferma tirando in ballo, ma anche qui senza nominarli direttamente, alcuni esponenti della Lega villafranchese che avrebbero assecondato la scelta senza averlo prima interpellato. Ecco quindi le irrevocabili e immediate dimissioni dal cda della casa di riposo. Ruolo che condivideva con Loredana Bavosa, Flavio Bertaiola e Emanuela Bonfante. Nella lettera di dimissioni, fatta recapitare al presidente Facincani, si legge: «È una scelta presa non per motivi personali, ma conseguente a una specifica volontà politica interna al mio gruppo d’appartenenza». Si elimina così qualsiasi dubbio su possibili malumori di altra natura. «Contesto il modo. Non c’è stata nessuna consultazione, è stato deciso tutto dall’alto. Tutti sapevano che sarei stato io da qui a poco il nuovo presidente», si sfoga Ferraro. «Il problema», prosegue, «non è mai stato il messaggio, ma il messaggero. Esprimo il mio più profondo disgusto verso quella politica serva dei poteri forti alla quale o ci si inchina o la si subisce. Io ne esco a testa alta». La nota con cui ha presentato le dimissioni si conclude con un ringraziamento proprio ai componenti del cda e alla direzione amministrativa. Un commento arriva anche dal presidente uscente della Morelli Bugna: «So che le dimissioni hanno solo natura politica. Non posso fare altro che ringraziare Ferraro per il lavoro svolto», dice Facincani. Saranno tempi difficili, d’ora in poi, fra il partito e Ferraro. Anche se lui afferma: «Sono troppo affezionato, voterò ancora Lega». Senza però dare riferimenti sull’attività che svolgerà da militante. Altro colpo interno per la Lega villafranchese che solo qualche mese fa, in consiglio comunale, aveva perso Jacopo Foroni passato a Villafranca domani. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi