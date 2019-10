False fatture, concessi i domiciliari a Cordioli

Il patron del Villafranca calcio, Mirko Cordioli ha lasciato ieri il carcere dopo 18 giorni trascorsi in una cella a Montorio. L’ha fatto a quattro giorni dall’udienza davanti al tribunale del riesame a Brescia. Erano stati i suoi difensori, gli avvocati Nicola e Alessandro Avanzi a presentare un’istanza di scarcerazione per il proprietario della società di raccolta e rivendita di rottami ferrosi «Società Frassine srl» che ha sede in Via Croce 17 a Villafranca. L’imprenditore è accusato di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. In pratica, è la tesi degli investigatori, Cordioli avrebbe emesso tra il 2013 e il 2018 una serie di fatture false per un importo pari a 800.000 euro. Il patron del Villafranca calcio è indagato insieme ad altre duecento persone di cui una settantina, arrestata lo scorso 26 settembre scorso nell’ambito dell’operazione «Leonessa» come riporta il comunicato di Procura distrettuale antimafia, Guardia di finanza e Questura di Brescia. In realtà, l’indagine ha tre filoni d’inchiesta tra i quali uno riguarda anche l’attività della «Stidda», un’organizzazione mafiosa con sede a Gela in Sicilia che ha una sua diramazione a Brescia. Cordioli rientrerebbe solo nel filone delle fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo, tra tutti gli indagati, di 230 milioni di euro. A parere dei suoi legali, l’imprenditore villafranchese, però, avrebbe assunto un ruolo decisamente marginale nella maxi frode fiscale. A fronte dei grandi numeri dell’inchiesta, sostengono i difensori, la Guardia di finanza ha sequestrato 170.000 euro a Cordioli, garantendosi così l’importo per coprire i suoi eventuali debiti con lo Stato per l’Iva evasa. Toccherà ai giudici del tribunale di Brescia, però, verificare se questa evasione fiscale è avvenuta così come ipotizzato dalla procura di Brescia. Oltra al ruolo marginale assunto da Cordioli nella maxi frode fiscale, i suoi difensori hanno evidenziato ai giudici del riesame che il patron del Villafranca si è dimesso dalla sua carica di amministratore delegato dell’azienda di sua proprietà la «Società Frassine srl». Una mossa quella difensiva facilmente comprensibile: in tal modo, infatti, i giudici hanno la certezza che Cordioli non ripeta più il reato di evasione fiscale per il quale è stato arrestato il 26 settembre scorso, eliminando così uno dei motivi su cui si fonda la misura della custodia cautelare in carcere. Nella memoria degli avvocati Avanzi, infine, si è tentato di dimostrare come il patron del Villafranca non poteva essere il promotore dell’associazione a delinquere così com’è stato dipinto nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip bresciano Carlo Bianchetti. Ora si attendono i prossimi sviluppi processuali della procura di Brescia con la probabile richiesta del processo per gli indagati. •

Giampaolo Chavan