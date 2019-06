Due giorni di sfide al Palasport con campioni di danza sportiva

Oggi e domani al Palasport di Villafranca si svolgerà la sesta edizione della Star Cup Lago di Garda, la gara internazionale di danza sportiva organizzata dall’associazione sportiva Time to Dance Studio. In programma diverse discipline e categorie di danze internazionali e nazionali, standard e latino-americane con la partecipazione di oltre 600 atleti in rappresentanza di 20 paesi, tra cui Australia, Cina e Corea. Il Progetto Star Cup prevede dieci gare distribuite sul territorio nazionale, quella in programma in questi giorni, che per il terzo anno consecutivo è ospitata dal Palasport di Villafranca, è l’ultima della stagione sportiva agonistica. Star Cup Lago di Garda è stata presentata nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri dal consigliere provinciale con delega allo Sport Albertina Bighelli e dall’assessore allo Sport di Villafranca (che ha patrocinato la manifestazione), Luca Zamperini che hanno profuso parole di grande apprezzamento per la presidente di Time to Dance Studio Elisa Chanaà. «Star Cup Lago di Garda è un’iniziativa importantissima», ha commentato Albertina Bighelli. «La danza sportiva oggi è molto seguita dai giovani e questa manifestazione ci aiuta a motivarli e a farli appassionare ancora di più. Oltre che gara sportiva sarà anche un grande spettacolo». «Devo innanzitutto fare una grande ringraziamento alla Time to Dance Studio», ha dichiarato poi l’assessore Zamperini, «per la capacità di organizzare una manifestazione di così alto livello. Per tutta l’amministrazione di Villafranca è una grande soddisfazione poter ospitare la Star Cup al Palasport». La più soddisfatta è certamente Elisa Chanaà, ex ballerina professionista, oggi tecnico, presidente della Time to Dance che con le 21 sedi attive distribuite in regione (la principale a Castel d’Azzano) oggi conta oltre 1.300 soci di tutte le età e livelli. «Per noi è una grande sforzo organizzativo ed anche economico», ha raccontato la Chanaà, «basti pensare che nei balli latino abbiamo superato le 100 coppie iscritte e che ospiteremo 53 giudici, 13 dei quali stranieri. Abbiamo comunque mantenuto l’ingresso gratuito per diffondere ulteriormente la pratica della danza sportiva». Le gare iniziano questa mattina alle 10.30 e termineranno domani verso le 21. Tra i partecipanti, campioni italiani in carica, finalisti e semifinalisti ai campionati europei e mondiali nelle categorie amatori e professionisti. Tra quest’ultimi anche Francesco Galuppo e Debora Pacini, Andrey Gusev e Vera Bondareva per la Federazione russa, Edgar Marcos e Alina Nowak dalla Polonia. Ci sarà inoltre Valentina Baggio, atleta professionista della Time to Dance Studio che il prossimo ottobre parteciperà con la nazionale italiana al Campionati del Mondo in Repubblica Ceca nelle danze standard. •

V.T.