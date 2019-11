Donato il defibrillatore alle scuole

I cuori dei ragazzi della scuola secondaria Rita Levi Montalcini dell’Istituto comprensivo di Dossobuono, ora sono al sicuro. Sabato scorso è stato donato un nuovo defibrillatore, che insieme al personale formato presente a scuola, dà maggiore sicurezza anche ai genitori. Sono infatti stati alcuni di loro, padri e madri dei ragazzi delle classi prime, a supportare questa scelta, con le loro donazioni in denaro. Hanno espresso un messaggio chiaro e forte di sensibilità al problema cardiaco da non sottovalutare. L’iniziativa di raccogliere fondi è partita dopo gli interrogativi sull’obbligatorietà per le scuole di avere un defibrillatore. Il Miur aveva chiarito con una nota che non vi era alcun obbligo in questo senso, ma che l’adozione di un defibrillatore Dae è l’unico modo efficace per assicurarsi che i bambini colpiti da patologia cardiaca ricevano un trattamento in tempi rapidi e, contestualmente anche gli adulti. Il pensiero collettivo che ha mosso le donazioni è quello che adottare un defibrillatore semiautomatico Dae in questi luoghi rappresenta un’importante svolta anche da un punto di vista culturale in quanto potrebbero divenire importanti promotori per la prevenzione. È partita così, qualche mese fa, l’iniziativa di trovare i fondi per realizzare quest’idea. A Dossobuono sono stati posizionati cinque defibrillatori: nella delegazione, nella farmacia comunale, al palazzetto dello sport, al tennis e al centro giovanile. Quello donato alla scuola ha due piastre: per adulti e una pediatrica. La donazione servirà entrambe le scuole di Dossobuono. L’Istituto comprensivo è costituito da quattro plessi e ne fanno parte la scuola secondaria di primo grado Rita Levi Montalcini e la primaria Vittorio Locchi di Dossobuono, la scuola primaria Don Giovanni Calabria di Alpo e la primaria Giacomo Zanella di Rizza. Le scuole di Dossobuono hanno entrambe una pianta rettangolare, la primaria è disposta su un piano, mentre la secondaria su tre piani. I due plessi distinti sono uniti tra loro tramite una struttura collegata, una passerella coperta. Il defibrillatore posizionato all’entrata dello stabile Montalcini sarà visibile a chiunque, anche agli esterni che accedono al plesso, facilmente raggiungibile dai tre piani dell’immobile e dallo stabile delle Locchi. •

Adele Oriana Orlando