Città pulita, il sindaco s’affida ai volontari

Chiamata al senso civico. C’è spazio per chiunque voglia fare qualcosa per la città. Il Comune di Villafranca sta stilando l’«Albo dei volontari civici». Lo ha annunciato ieri il sindaco Roberto Dall’Oca che ha fatto il punto sui primi 12 mesi di amministrazione. «Un cittadino può chiedere di essere inserito nell’elenco che stiamo redigendo in questi giorni. Sarà impiegato in piccoli lavori di manutenzione e di cura del verde o in sostegno per gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e in qualsiasi altro servizio sociale utile». Non c’è limite di età per chi vuole mettere a disposizione le proprie competenze o anche solo un po’ di tempo. L’iniziativa si affianca a quella avviata per i ragazzi «Ci sto Affare fatica» che li impiega in piccoli lavoretti in città. BILANCI. L’Albo è uno degli obiettivi del programma elettorale del sindaco Dall’Oca che si aggiunge all’altro cavallo di battaglia portato a segno: quello degli operatori ecologici di quartiere. Dopo la sperimentazione dell’anno scorso, da una settimana sono tornati all’opera i quattro netturbini. Per ora hanno ricevuto mandato di concentrarsi sul centro storico. In seguito sarà loro consegnato un elenco di strade nel capoluogo e nelle frazioni sulle quali intervenire. Entrambe le misure fanno parte della lotta all’incuria, ma soprattutto all’inciviltà di chi getta immondizie ovunque. «Contro il malcostume dell’abbandono dei rifiuti, piaga che non colpisce solo il nostro Comune, abbiamo potenziato i controlli e organizzato le serate di informazione. Anche la Giornata dell’ambiente è stata vissuta in maniera piena. Serve lavorare sugli adulti soprattutto», riferisce Dall’Oca. Altro nemico da debellare è l’erbaccia che cresce sui marciapiedi del centro tra i ciottoli. «Chiederemo delle deroghe per l’uso di diserbanti. Ci sono per i monumenti e per i cimiteri, vedremo di ottenerle per il centro perché i marciapiedi non possono essere trattati in altro modo altrimenti si rovinano». CASA DEI GIOVANI. La nuova amministrazione è partita in quarta per raggiungere alcuni obiettivi già entro la fine dell’anno in corso. Tra questi ci sarà il centro giovanile al mercato ortofrutticolo di via Fantoni. La palazzina, di proprietà comunale, è per buona parte inutilizzata. E nei prossimi giorni partiranno i lavori per sistemare l’area al primo piano dove saranno ricavate una sala grande per il ritrovo dei ragazzi, una sala prove per le band musicali e una per le associazioni che la richiedano. Hanno chiesto dello spazio anche gli scout, per il magazzino, e i volontari di Opero silente per i loro mezzi. Su questo il sindaco sta valutando. Sempre per i giovani ha avuto successo l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi, così come i progetti sulla legalità, sull’ambiente e per l’alternanza scuola-lavoro. EXPLOIT CULTURALE. Altro fronte di successo è stato quello della politica culturale: da VillafrancArt a LibrarVillafranca. Ora è stata siglata una collaborazione di caratura con Enzo Rapisarda e la sua compagnia teatrale che garantirà una stagione estiva nei cortili e nelle frazioni e una invernale al teatro Ferrarini. «Si è visto il cambio di marcia», commenta Dall’Oca, «e credo che la collaborazione con Sommacampagna per il museo diffuso darà ulteriore lustro alla città». OPERE IN CANTIERE. Per il futuro imminente ci sono 5 milioni di opere finanziate: interventi di viabilità in via Dossi e sui palazzetti sportivi di Villafranca e Alpo, asfalti, marciapiedi di Pizzoletta, palestra di Rizza e ancora l’apertura della torre del castello e il ripristino dei camminamenti esterni tra le torri del corpo centrale e il tetto del complesso del Bottagisio. Ma soprattutto il pericoloso incrocio dei Volpini dove urge una rotonda: «Stiamo trovando un accordo con Mozzecane e la Provincia ha dato un contributo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami