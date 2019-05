«Cercate i Pfas anche in queste falde»

Le sostanze Pfas hanno raggiunto il Po e la preoccupazione sale tra cittadini anche oltre i confini della fascia dell’Est Veronese e del Vicentino coinvolti nel noto caso della Miteni. Un resoconto pubblicato da Arpav indica sforamenti di queste sostanze anche in altri luoghi della provincia di Verona nelle vicinanze di discariche. E da questo documento il consigliere di minoranza Matteo Melotti (Pd) ha preso spunto per chiedere all’amministrazione una ricognizione e un aggiornamento sulla situazione nel Villafranchese. Il consigliere ha protocollato un’interrogazione, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, nella quale domanda se siano state fatte verifiche e se siano stati individuati siti nel nostro Comune in cui si è registrato lo sforamento di Pfas e derivati. «La popolazione deve essere informata e rassicurata circa la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti», spiega Melotti. «Nei documenti di Arpav ci sono mappe che indicano sforamenti nella quantità di Pfas nel percolato delle discariche e nelle acque limitrofe sotterranee. Poiché non c’è scritto quali siano queste discariche e dove siano, ma i punti indicati sulla mappa si avvicinano alla nostra zona, chiedo di verificare e di dirci in quali siti si è riscontrato il fenomeno, sia essa una qualche discarica villafranchese o di Sommacampagna o di qualche altro Comune». Quello dei Pfas è un tema sul quale ormai i cittadini sono attenti e vogliono essere informati: «Al di là della criticità di Vicenza», continua Melotti, «il fatto che queste sostanze siano state trovate nel Po, dimostra che ci sono altre fonti di Pfas che possono essere le discariche dove finisce di tutto: i fondi delle pentole antiaderenti, il materiale usato per le scarpe da montagna... Da lì queste sostanze vanno in soluzione e arrivano all’acqua. Chiedo, quindi, all’amministrazione se esistano dati relativi alle concentrazioni di Pfas nei percolati delle discariche, attive e non, presenti nel territorio del nostro comune o in comuni limitrofi. E se esistano dati relativi alle concentrazioni di Pfas nelle acque sotterranee o superficiali. In base alle analisi effettuate da Acque Veronesi, è bene sapere quali siano i dati più aggiornati circa le caratteristiche dell’acqua che arriva nelle nostre case». L’interrogazione presentata pone tali quesiti ricordando che nel territorio di Villafranca e nei paesi vicini ci sono discariche che potrebbero riscontrare simili problematiche. Pfas è l’acronimo di sostanze perfluoroalchiliche ovvero composti chimici appartenenti alla categoria dei tensioattivi e utilizzati fin dal 1950 in un’ampia gamma di applicazioni industriali e non solo. Sono ad esempio necessari per una serie di prodotti per la cura del corpo, ma anche per schiume antincendio, rivestimenti di oggetti e capi di abbigliamento. Servono per impermeabilizzare, rendere meno sensibili all’unto e all’incrostazione contenitori e imballaggi alimentari. «La principale fonte di esposizione per la popolazione è l’ingestione di acqua potabile e di cibi contaminati», conclude Melotti. «Si può anche essere esposti attraverso il contatto con superfici o suoli contaminati e l’inalazione di polveri contenenti Pfas, sebbene la via inalatoria sia generalmente rilevante per i soggetti esposti professionalmente, come i lavoratori dei siti produttivi. «Si tratta di composti dotati di elevata persistenza nell’ambiente e possono essere trasportati a distanza dall’acqua». Sugli effetti sulla salute dell’uomo si sono aperte molte indagini-da anni in America e dopo il caso Miteni in Veneto-e il fatto che ora i Pfas siano stati riscontrati nel Po ha spinto la politica a considerare il fenomeno come una questione nazionale e non più come circoscritta alle province di Verona e Vicenza. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami