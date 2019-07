Bonini lascia, svolta storica al liceo Medi

Svolta storica nel mondo scolastico di Villafranca. Nei due istituti superiori più grandi della città arriveranno nuovi presidi ed è stato nominato anche il dirigente scolastico definitivo per l’istituto comprensivo Cavalchini-Moro sinora in reggenza. Alcuni giorni fa Claudio Pardini, preside del Carlo Anti per 23 anni, ha annunciato il suo pensionamento. Ieri mattina è arrivata un’altra notizia di rilievo. Lascia il liceo Enrico Medi il preside Mario Bonini. Dopo 12 anni di dirigenza, durante i quali ha traghettato l’istituto oltre la soglia di mille studenti aprendo quasi tutti gli indirizzi liceali, Bonini è stato nominato dirigente scolastico dell’Educandato Agli Angeli di via Cesare Battisti, a Verona. Dal primo settembre non sarà più nell’istituto di via Magenta chiudendo un’era storica. Bonini, che un paio d’anni fa era stato in lizza per la dirigenza del liceo Scipione Maffei, guarda di buon grado all’esperienza scaligera che sta per assumere: «È per me la possibilità di fare una nuove esperienza che sarà, probabilmente, anche quella di chiusura della mia carriera». Il preside ha 59 anni e raggiungerà l’età della pensione tra 6-7 anni. «Dopo 12 anni vissuti qui molto bene, ho un’occasione grande. L’Educandato è un istituto complesso e strutturato e credo sarà una bella sfida». La scuola, infatti, accorpa l’intero ciclo scolastico, dalle elementari alle superiori. Al suo posto, al Medi, verrà Marco Squarzoni, 58 anni, professore di lettere e attuale dirigente dell’istituto comprensivo di Sona. «Sono sollevato dal fatto che qui venga un collega bravo e competente», continua Bonini. «È una persona di esperienza e credo che migliorerà la scuola. Mi sarebbe spiaciuto se fosse stata assegnata al liceo una reggenza anziché un preside». Sarebbe stato un cruccio per Bonini, che invece se ne va più sollevato pur nel dispiacere di lasciare una scuola cui è affezionato: «Qui lascio un pezzo del mio cuore. Ho dato lavoro, vita e passione. Il Medi è una parte di me, ho intessuto belle relazioni anche all’esterno e con gli enti locali. È stata un’esperienza splendida, ho avuto professori meravigliosi e mi mancheranno molto i ragazzi con i quali ho impostato un rapporto diretto e vicino a loro. Ero più fuori dall’ufficio che dentro e spero di replicare questo stile anche Agli Angeli». Altrettanto storica è la partenza del preside Pardini: quasi un quarto di secolo vissuto all’Anti seguendo le evoluzioni di una scuola votata al far acquisire agli studenti una professionalità e tra le prime in Italia ad attivare la maturità in quattro anni. «Ad andarsene dopo 23 anni ci si sente bene: abbiamo fatto quello che avevamo in mente di fare e siamo contenti. Ho letto, nel tempo, l’evoluzione delle necessità generali, di studenti e di famiglie, e questa è la cosa di cui sono maggiormente contento. L’altra persona porterà avanti la scuola secondo la sua modalità. Ogni tanto ci vuole qualche cambiamento e soprattutto qualcuno che più giovane che porti buone pratiche». In 23 anni, Pardini, di origini pisane, ha visto una decina di sindaci («E sono riuscito a lavorare con tutti») in questa cittadina dove è arrivato quasi per caso: «Venivo da Milano e da una scuola di 2.000 studenti a piazzale Loreto. Qui mi è parso di essere arrivato in un paese. Ma poi mi ci sono affezionato, avrei potuto chiedere un trasferimento, ma sono rimasto. Villafranca ha un territorio molto vivo, aperto a tante iniziative. Sono molto grato a questa amministrazione e alle istituzioni con cui abbiamo collaborato come il Terzo Stormo e i carabinieri». All’Anti arriverà Lia Artuso, professoressa di scienze ora dirigente di un istituto comprensivo di Verona, ma con esperienza di vicaria al liceo Copernico. Alle scuole elementari e medie del centro, da qualche anno rette da Silvana Zamboni, divisa su altre scuole, ci sarà una dirigente fissa: Caterina Merola. All’Ic di Lugagnano viene confermata, invece, Piera Cattaneo, mentre, in fase di dimensionamento, l’Ic Cesari di Castel D’Azzano è assegnato a Maria Sonia Costa. •

Maria Vittoria Adami