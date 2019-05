Alunni scrivono il manuale anti bulli

Stop ai bulletti con un vademecum che arriva proprio da chi potrebbe esserne vittima. I bambini della classe quarta della scuola elementare di Alpo, frazione villafranchese, hanno messo su carta, inquadrando il fenomeno e spiegandolo anche con dei disegni, come fare a riconoscere e ad affrontare i coetanei prepotenti che se la prendono con i deboli. Ne è nato il «Vademecum anti-bullo» che la settimana prossima sarà illustrato agli alunni della scuola, ma che il preside Vito Solieri medita di inviare anche al provveditorato agli studi di Verona. Il vademecum parte da un appello: «Diciamo tutti insieme Stop al bullismo!». E tutti insieme i bambini, affiancati da sei insegnanti coordinate da Diana Lucchese, hanno preso spunto da fatti di cronaca, hanno riflettuto su cosa sia il bullismo e quali siano le conseguenze e hanno, infine, redatto un libricino con il quale vogliono insegnare ai coetanei «ad aprire gli occhi» e soprattutto a «non aver paura di denunciare atti di bullismo». Il progetto rientra nella tematica generale «Il benessere» scelta dall’istituto per i lavori di approfondimento. I piccoli alunni dapprima hanno dato una definizione del fenomeno: il bullismo è un comportamento prevaricante, aggressivo, offensivo e di esclusione nei confronti degli altri e senza motivi reali. Le azioni del bullo sono intenzionali, ripetute nel tempo e compiute su persone viste come deboli. La vittima, invece, è spesso chi ha un carattere tranquillo o è mingherlino, basso o un po’ sovrappeso o viene da un altro Paese o è povero o ha un problema fisico. Ecco allora per i bambini di Alpo l’identikit del bullo: è un bambino che pizzica, dà calci e pugni, graffia e morde, sputa e tira i capelli, insulta e prende in giro, scrive bigliettini offensivi, provoca, minaccia, racconta bugie e pettegolezzi, «fa risatine» e persino «ha pensieri razzisti». È maschio o femmina, da solo o in gruppo. Ma i piccoli di Alpo mettono in guardia: ci sono i seguaci del bullo, sì. Ma ci sono anche quelli che fanno da spettatori: che osservano, ma non fanno nulla. E non sono quindi meno complici. Così come quando isolano o escludono un compagno. Da qui l’appello della quarta ad agire contro i prepotenti. Come? Ci sono sette regole d’oro compilate dai bambini con la sincerità e la generosità che solo i bimbi hanno e con una norma che grida più di altre: se conosci qualcuno vittima di un bullo «Non abbandonarlo!». E poi gli altri consigli: se vedi un coetaneo che subisce il bullismo dillo a un adulto o a un insegnante; ascoltalo e rassicuralo; consigliagli di raccontare quanto subisce a una persona fidata; denuncia gli episodi sia che capitino ad altri sia che capitino a te. Ma c’è una mano anche al prepotente: «Se il bullo sei tu, chiedi aiuto perché anche tu ne hai bisogno». E questo è il tema anche dell’ultima regola: «Non si deve aver paura di chiedere l’aiuto dei compagni, degli insegnanti, dei genitori e degli adulti. Chiedere aiuto è il primo passo». I bambini della quarta, infatti, hanno concluso che il bullo si comporta così perché «in realtà è una persona fragile con delle difficoltà». Il lavoro è piaciuto molto al dirigente dell’istituto comprensivo di Dossobuono, Solieri: «Penso di inviarlo al Provveditorato, è un risultato interessante. Il 4 giugno con l’apertura della mostra del lavoro fatto dagli alunni sarà reso pubblico a tutti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami