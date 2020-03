Al Melograno alloggi gratis per i medici

Le stanze erano vuote da tempo perché i visitatori avevano disdetto le prenotazioni, come è accaduto dappertutto. Così, non appena è arrivata la notizia che l’ospedale di Villafranca sarebbe diventato «Covid hospital», Giulia non ci ha pensato un attimo e ha chiesto alla madre di mettere a disposizione le camere del loro agriturismo gratuitamente a medici, infermieri e operatori sanitari che sarebbero venuti a lavorare al Magalini. Anche solo come punto di appoggio. In molti, infatti, scelgono di non tornare a casa in famiglia per non portare con loro anche un possibile contagio. Così, in campagna, a tre chilometri da Villafranca, all’agriturismo Il Melograno da 15 giorni Giulia Fasoli, 26 anni, e la madre Eleonora Lonardi, ospitano un infermiere di Lecce e uno di Venezia. In settimana accoglieranno altre persone che potranno restare fino a fine emergenza. Hanno sette alloggi tra camere e mini appartamenti per le quali già hanno preso contatto medici della Toscana e di Padova, e sanitari locali. Un’altra storia di solidarietà italiana.

M.V.A.