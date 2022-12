La vita a ostacoli di Martinez: «Sfrattato, vivo nella mia auto e non ho un lavoro»

Da un lato c’è il freddo di dicembre che può diventare pericoloso per chi non ha un tetto sulla testa. Dall’altro c’è la fatica di accettare di condividere spazi con altri sconosciuti e la voglia, giunti a una certa età, di avere un riparo tutto per sé. È la storia di Antonio Martinez, 67 anni, che da oltre un mese dorme in auto, girando da un parcheggio all’altro a Villafranca. Non ha lavoro e alla sua età è difficile trovarlo.

Non gli serve molto: una stanza in affitto o anche solo un camper. «Vivrei lì, non darei fastidio a nessuno». Il baule stipato di valigie e oggetti personali, i sedili posteriori occupati da un paio di cuscini e una copertona calda regalo di chi ha buon cuore, da tirarsi su la sera, quando si corica abbassando il sedile del passeggero. Motore acceso per riscaldarsi, qualche pastiglia per prendere sonno.

Senza busta paga e senza un tetto sulla testa

Martinez vive in una utilitaria nera: «Non ho un lavoro. Per l’ultimo mi devono ancora pagare tre mesi. E senza busta paga non posso prendere una stanza in affitto. Mi lavo in un distributore che ha un bagno. Mangio alla mensa dei frati. Di giorno se serve accompagno gli anziani a fare delle commissioni perché di mestiere sono un autista. Ma è lunga da passare. Alla sera mi metto a dormire, ma verso mezzanotte mi sveglio per il freddo. Una volta mi si è spenta anche la macchina».

Lo sfratto e il lavoro perduto

Ha un passato tribolato, Martinez. Originario della Sicilia, per molti anni ha condotto un vivaio in Puglia. Poi il trasferimento al Nord. Qualche legame familiare interrotto, che non vuole riprendere. Lo scorso anno ha ricevuto lo sfratto dalla casa di Alpo in cui viveva, e a novembre è rimasto senza lavoro. Alla pensione mancano quattro anni.

Il Comune una soluzione l’avrebbe trovata per lui. A Tormine di Mozzecane, c’è una struttura proprio per accogliere temporaneamente persone in estrema emergenza. Ma a primavera, dopo qualche mese, Martinez se n’è andato. E non vuole andare nei centri a Verona per senzatetto. «Voglio una stanza chiusa, per me. Ho paura del Covid. Voglio poter lavorare e dormire in un posto mio. Posso portare in giro le persone con un furgoncino. Chiedo un aiuto».

L'aiuto del Comune e tanti casi simili

I servizi sociali lo conoscono. Martinez, tra l’altro, non è l’unico in una situazione simile. «È inserito nel progetto di assistenza di persone in estrema marginalità», spiega l’assessore al sociale Nicola Terilli. «E cerchiamo tuttora la soluzione migliore per lui. Di certo non può dormire in auto. Glielo abbiamo anche detto: è pericoloso. Con questo freddo si rischia di morire».

L’esperienza a Tormine per Martinez è terminata, ma il Comune è disponibile a prorogarla: «Il percorso prevede l’inserimento in un appartamento che va condiviso con altri. L’obiettivo è mettere prima di tutto un tetto sulla testa a queste persone, temporaneamente. Per il tempo necessario a lavorare sul loro reinserimento sociale e trovando loro un impiego. Ma per il signor Martinez non è facile: non vuole vivere in struttura, avendo avuto esperienze negative e vissuto convivenze tese, e ha un’età per la quale è difficile trovare un lavoro», continua Terilli.

«Quando è uscito da Tormine l’abbiamo perso dai radar, per ritrovarlo ora a dormire in macchina. Ha chiesto di poter restare in auto sotto la tettoia del mercato delle pesche, ma non è una soluzione dignitosa per lui e sana. Non ha fatto domanda per la casa popolare, quindi, non è in graduatoria. Abbiamo proposto diverse alternative ma fatica a vivere nel contesto comunitario. La speranza è che le accetti almeno per questo periodo di freddo»