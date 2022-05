Villafranca capitale degli sport cinofili: arriva il campionato nazionale con oltre 90 partecipanti

Salti, esercizi, gare di velocità e resistenza. Villafranca sarà capitale degli sport cinofili sabato e domenica prossima. La Federazione italiana discipline armi sportive da caccia- competente per gli sport cinofili nel Coni- ha scelto gli impianti sportivi di Caluri come sede della principale gara dell’anno: il campionato italiano di Cinowork, che accorpa le diverse discipline cinofile non venatorie della Fidasc, e l’organizzazione del quale è stata quest’anno assegnata per la prima volta alla Regione Veneto. È la prima gara - tra l’altro - di questo tipo dopo le chiusure forzate della pandemia.

Da tutta Italia

Più di 90 coppie cane-padrone arriveranno da tutta Italia e si sfideranno in diverse specialità sportive. Sono previste gare Ipo delta articolate in tre fasi: ricerca su traccia olfattiva, obbedienza e reazione alle sollecitazioni di un figurante. Ma i quattrozampe con i loro conduttori si sfideranno anche in Rally obedience, il percorso di obbedienza in cui uomo e cane devono eseguire una sequenza di esercizi indicati. Infine, la specialità forse più accattivante, quella del Freestyle: le coppie in gara daranno prove di atletica effettuando salti, facendo gare di velocità e di resistenza. La due giorni sarà organizzata in coordinamento con l’associazione Freedog di Villafranca, non nuova a promuovere appuntamenti cinofili in città, in collaborazione con la polisportiva di Caluri e parteciperanno come sponsor anche diversi operatori professionali del settore cinofilo.

Spettacolo

«La competizione offre al pubblico l’opportunità di assistere alle performance di cani di tutte le origini, di razza e meticci, e di toccare con mano quanto sia stimolante per il cane esibirsi con il proprio amico umano», spiega Bruno Dalla Valle, presidente regionale veneto della Fidasc. «Partendo dalla certezza che chi convive con un cane se si impegna in una qualsiasi attività ludico-sportiva con lui rafforza l’intesa, aumenta la fiducia e facilita il rapporto, non sempre facile, con una specie animale che ci è più familiare, ma la cui conoscenza è spesso data per scontata». Il pubblico - anche con cani purché siano al guinzaglio - è dunque invitato agli impianti di Caluri: «Questo evento segna la ripartenza di nostri impianti», spiega Damiano Gaiardoni, da poco eletto presidente della polisportiva della frazione villafranchese. «Abbiamo in cantiere tante idee per il prossimo futuro». Poco distante da Caluri ha sede, infine, la Freedog Villafranca, associazione presieduta da Alessio Nisticò e nata per diffondere la cultura cinofila e favorire il corretto rapporto uomo-cane. Il gruppo è composto da educatori che guidano in un percorso personalizzato e mirato a incrementare l’intesa con il cane e il suo controllo e si occupano di educazione di base e avanzata, rieducazione e recupero comportamentale e addestramento di base.