Non soltanto polenta in Fiera C’è lo spazio per la solidarietà

La Fiera della Polenta di Vigasio si conferma luogo di solidarietà. A dimostrarlo è stata un’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale azione sociale (Anas). Il sodalizio, che opera in tutta Italia attuando iniziative che vanno dall’aiuto delle persone in difficoltà, alla formazione, all’inclusione, alla tutela dell’ambiente ed alla protezione civile, ha organizzato all’interno della fiera la sesta edizione di «Solidarietà con te». Un’iniziativa che ha l’obiettivo di riunire attorno ad uno stesso tavolo i rappresentanti di tante realtà che fanno della solidarietà la loro bandiera e quelli delle istituzioni. Alla serata hanno partecipato, fra gli altri, Stanislao Saeli, procuratore militare di Verona, Anna Lisa Tiberio, la referente Cittadinanza e legalità dell’ufficio scolastico provinciale, il presidente provinciale dell’associazione di donatori di sangue Asfa Flavio Bertaiola, la presidente dell’associazione Le.Viss. (Leucemia Vissuta) Graziella Bazzoni ed una rappresentanza dell’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Eddi Tosi. Il programma della manifestazione prevedeva anche la consegna dei premi solidarietà Anas Veneto 2019. «Quest’anno abbiamo voluto dare grande rilievo a chi si è distinto nel territorio scaligero, ma non sono mancati riconoscimenti destinati a personaggi di profilo nazionale», spiega Francesco Bitto, cittadino vigasiano che è portavoce dell’Anas regionale. Fra i premiati ci sono Giuliano Bissolo, presidente provinciale Anioc, Silvana Mecchi, presidente nazionale dell’associazione Farfalle, Gianpietro Ghidini, fondatore del sodalizio Pesciolino Rosso, Cristina Gamba, promotrice del progetto Forza è curabile e Patrizia Pisi, vicepresidente Avisl. Quanto ai prossimi appuntamenti della Fiera è da segnalare che, domani alle 19.30, ci sarà la presentazione del libro 24 giugno 2001 dov’eri quel giorno?, a cura di Alessandro Dusi e Michele Cossato, in cui si parla del gol dell’attaccante del Verona nello spareggio di Reggio Calabria del 24 giugno 2001, che valse all’Hellas guidato da Attilio Perotti la permanenza in serie A. Sabato e domenica, alle 9, nel piazzale Augusto Daolio, in zona artigianale, si esibirà la pattuglia acrobatica 75, associazione che promuove il drifting. Sabato sera, alle 20.45, verrà infine presentato il monologo di Giorgio Sembenini Terra di nessuno, con i canti del coro Ana San Maurizio di Vigasio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Fiorin