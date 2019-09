Mercatino contro la crisi Ogni prodotto costa 5 euro

Un mercatino anti-crisi si svolgerà domenica, dalle 9 alle 18 a Vigasio, in via Montemezzi, la strada lungo la quale si trova anche il municipio. Si tratta di un’iniziativa chiamata Batti il 5, che costituisce un’evoluzione della mostra-mercato del riuso, dell’artigianato e del collezionismo che da aprile viene proposta in paese ogni mese dall’associazione ArteAnima. La stessa realtà che sempre a Vigasio, ma in questo caso nel palatenda di via Alzeri, organizza Vigasiamo Benessere, una fiera dedicata a tecniche e prodotti per il rilassamento e lo stare bene che tornerà a metà ottobre. Con Batti il 5, le merci che verranno poste in vendita dagli espositori costeranno 5 euro. Si tratterà di oggetti di riuso, come abbigliamento, libri od altro, ma anche di pezzi da collezione, prodotti artigianali o cose particolari e che possono essere acquistate per poi regalarle. Il mercatino low cost di domenica, insomma, sarà un’occasione per fare shopping spendendo poco. E non solo, costituirà anche un’occasione per stare fuori. Oltre alle bancarelle, che nelle edizioni d’esordio dell’iniziativa erano una quarantina, ci saranno infatti un servizio bar e chioschi gastronomici, che proporranno aperitivi, bevande, spuntini e pranzi. «Abbiamo accolto subito, come amministrazione, l’iniziativa proposta da ArteAnima per due motivi», sottolinea Corrado Merlini, l’assessore alle Attività produttive del Comune. «La prima ragione è data dal fatto che in tempi come questi, in cui l’economia continua ad accusare difficoltà, è utile favorire chi vende a prezzi bassi e la seconda la considerazione che questo tipo di iniziative costituiscono anche un’occasione per socializzare». Per chi volesse avere informazioni, od esporre, sono a disposizione il numero telefonico 349.3100068 e la mail all’indiricco info@arteanima.it. •

LU.FI.