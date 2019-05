L’orto creato con pellet plastica e alluminio

C’è un orto decisamente particolare a Vigasio. Si tratta di un orto realizzato in verticale, usando come strutture portanti dei materiali di scarto, con lo scopo di far conoscere a chi non ha nessuna esperienza per quanto riguarda le coltivazioni come crescono erbe e piantine e cosa significa il passaggio delle stagioni. Ad avviare questa iniziativa è stata la scuola primaria con cinque classi quarte che si sono cimentate in un percorso conoscitivo basato sull’esperienza pratica. «Abbiamo avviato un’iniziativa rivolta alla scoperta di saperi e sapori nel corso della quale, partendo da miti antichi, siamo andati alla scoperta dei prodotti della terra stagionali, compiendo anche approfondimenti sul tema delle biodiversità», spiega una delle insegnanti, Francesca Bonizzato. Nell’ambito di questo vero e proprio viaggio nel mondo dell’agricoltura sostenibile, insegnanti ed alunni hanno anche realizzato l’orto verticale, fatto con pellet inutilizzati e con latte di alluminio e bottiglie di plastica scartate. In quell’orto i bambini hanno piantato e seguito nella crescita piante aromatiche perenni e di altro tipo. «Questo progetto è stato sostenuto da Legambiente, che ci ha donato le piantine ma non è che una delle iniziative avviate quest’anno. Abbiamo, ad esempio, anche fatto delle uscite per raccogliere camomilla e sambuco, utilizzate per fare delle bibite, ed avviato azioni di risparmio delle risorse energetiche», continua l’insegnante. La docente sottolinea, inoltre, che tutte queste attività ha avuto come primi protagonisti gli allievi che sono seguiti da insegnanti di sostegno, ed questi lavori hanno costituito, quindi, anche un mezzo per l’inclusione anche di questi bimbi diversamente abili. La scuola, d’altro canto, sta partecipando ad un concorso del Wwf dedicato alla biodiversità e, sempre su questo fronte, sta portando avanti una serie di progetti che hanno già portato a piantumazioni e che il prossimo anno si tradurranno anche nella realizzazione e la posa di casette per gli uccelli. •

L.F.