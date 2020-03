L’area del centrodestra più compatta Guerra appoggerà l’uscente Eddi Tosi

Luca Fiorin Elezioni comunali di Vigasio: è il tempo delle scelte di campo. Se già era chiaro da qualche giorno che si stava andando verso uno scontro fra una lista di centrodestra ed una di centrosinistra, ora va registrata una presa di posizione che sembra sgomberare il campo da ogni dubbio. Il gruppo Insieme per Vigasio, che fa capo a Luigi Guerra, si è infatti ufficialmente schierato con il sindaco uscente Eddi Tosi, il quale aveva già raggruppato attorno a sé Forza Italia, partito di cui è lui stesso rappresentante, Lega e Fratelli d'Italia. La scelta di Guerra e dei suoi compagni di viaggio, quindi, sembra segnare il definitivo tramonto dell'ipotesi di una riproposizione dell'alleanza trasversale che nel 2015 aveva sfiorato la vittoria, con candidato sindaco Alessandro Rossignoli. Cinque anni fa, il gruppo coordinato dall'ex-assessore Guerra-che faceva parte dell'esecutivo comunale al tempo in cui era primo cittadino Pietro Robbi, nel decennio a cavallo del cambio di millennio-aveva deciso di unire le proprie forze con quelle del mondo di centro-sinistra. Una scelta che per poco non era risultata vincente. Questa volta, però, ai primi approcci non è seguito lo sbocciare di un'intesa. «Dopo il diniego da parte di Tosi alla proposta del Pd di formare una lista unitaria, si è verificato che ci sono due schieramenti opposti fra loro e, considerato che Insieme per Vigasio, già quando nel 1996 è arrivato alla guida del Comune, aveva abbracciato i valori del centro-destra è stato naturale arrivare alla scelta di condividere un percorso che vi vede allineati alle posizioni dei partiti di quest'area, sia alle Comunali che per quanto riguarda le Regionali», dice una nota diffusa da Guerra, il quale, dopo aver espresso un parere positivo sull'operato nei suoi primi cinque anni da sindaco di Tosi, spiega che il suo non sarà un impegno in prima persona, ma «di sostegno ai futuri amministratori». Stando a quest'affermazione, quindi, pare chiaro che l'ex-assessore non farà parte della lista dei candidati. A quanto sembra, però, l'elenco che avrà come capolista Eddi Tosi comprenderà comunque dei rappresentanti di Insieme per Vigasio; per alcuni dei quali, in caso di vittoria, sarebbe già previsto un ingresso in Giunta. A contendere a Tosi, che è già praticamente sicuro della sua ricandidatura, lo scranno di primo cittadino sarà, a meno di colpi di scena, un solo altro antagonista. Quello che capeggerà la lista che è promossa dal Partito Democratico, ma che potrebbe anche correre senza simboli di partito. Cesare Nicolis, che del Pd è il segretario locale, lo fa capire chiaramente: «Noi ci siamo messi a disposizione ed abbiamo deciso di sostenere la nascita di una formazione che possa concorrere alle elezioni con l'obiettivo di perseguire il bene di Vigasio». Poi, precisa: «Abbiamo organizzato incontri e steso un programma, ma poi saranno coloro che scenderanno in campo a decidere, sia sulle cose da proporre che sulla formazione della lista». Il segretario del Pd, va ricordato, qualche giorno fa aveva svelato l'esistenza di un'ipotesi di accordo con Tosi, che avrebbe previsto la nascita di due liste dai programmi praticamente uguali, con l'intesa che quella che sarebbe stata vincente avrebbe fatto posto in Giunta ad alcuni esponenti della parte avversa. Situazione della quale il primo cittadino uscente ha negato l'esistenza. Ora lo stesso Nicolis spiega che il suo partito non vuole per forza avere un ruolo di primo piano. «L’importante è che ci siano delle persone disposte a lavorare per Vigasio, poi tutto il resto è discutibile», sottolinea. Per ora, comunque, non c’è ancora un candidato sindaco ufficiale. «Stiamo parlando con almeno cinque persone, è ancora presto per fare i nomi», conclude il rappresentante democratico. •