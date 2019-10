Incontri all’università Auser tra mitologia, arte e storia

Ripartono anche quest’anno, per accompagnare gli studenti fino alla primavera dell’anno prossimo, gli incontri dell’università Auser di Vigasio. Una scuola per imparare a vivere meglio, senza interrogazioni né esami, con tante attività per crescere e stimolare la mente, in particolare nella terza età. Da domani riprende infatti l’anno accademico per quanti in paese, desiderano formarsi in ambito umanistico, artistico, scientifico grazie a insegnanti qualificati. L’inaugurazione ufficiale della nuova stagione è fissata alle 17 di domani nella sala del circolo pensionati in via Ugo Foscolo 1, dove sarà ospite Maurizio Ravazzin della compagnia Renato Simoni che presenterà: «Me ricordo quand'era boceta». I corsi si svolgeranno poi ogni lunedì alle 15.30. La presentazione del programma culturale per il ventottesimo anno di attività sarà il tema dell’incontro di apertura del nuovo anno accademico 2019-2020 dell’università Auser. L’appuntamento settimanale del lunedì quest’anno si svolgerà nei locali messi a disposizione dal circolo pensionati. A spiegare come opera e quali sono gli obiettivi che questa associazione si pone è la referente Carla Sereni. «L’università itinerante Auser è attiva a Vigasio da oltre un quarto di secolo e tramite cicli di conferenze, dibattiti, corsi specifici e visite guidate da insegnanti, è oramai diventata un punto di riferimento per il recupero del «capitale culturale» di ciascuno, per la trasmissione della memoria, per la conoscenza e la valorizzazione delle risorse culturali, e ambientali del territorio». La referente ha trovato anche validi collaboratori: «Ad affiancarmi nell’organizzazione» conferma Sereni, «sono spesso i nostri compaesani e soci che, con disponibilità ed entusiasmo, si prodigano per la buona riuscita degli incontri e di tutte le attività cui prendiamo parte». Giunti al ventottesimo anno di vita dunque il programma per l’anno che sta per iniziare, e che si concluderà ad aprile 2020, offre una scaletta che va dalla scienza alla medicina passando per la musica e le arti figurative, la mitologia la filosofia, la storia e il folklore. •

V. L.