Il mondo di animali alati alla mostra di foto dello specialista Mosele

Da Avesa a Bardolino: gli scatti agli uccelli piacciono al pubblico e catturano l’attenzione di grandi e piccini. Andrea Mosele, 41enne impiegato con la passione dell’avifauna, ed autore del volume scritto a quattro mani con Vanni Carletto Campagnamagra, forme e colori della natura, un libro di 285 pagine sulla flora e sulla fauna di questa amena zona di Vigasio, espone alcune delle sue migliaia di foto di uccelli, che si possono osservare nei cieli veronesi, realizzate in una quindicina d’anni di uscite sul campo. «Grazie alla disponibilità dello staff organizzatore della festa della comunità di Avesa», afferma Mosele, «nei locali del Circolo Noi ho potuto condividere una trentina circa dei miei scatti con tutti gli appassionati o semplici curiosi, con l’auspicio di trasmettere ai visitatori la bellezza e la straordinarietà degli uccelli non solo attraverso l’eleganza dei loro piumaggi, ma anche raccontando le curiosità e le abilità impressionanti di ogni singola specie. Saranno gli uccelli, infatti, i protagonisti assoluti della mostra, non certo il fotografo che ha avuto solo il merito di saper pazientare, osservare e cliccare». Le foto sono il frutto di parecchi anni della vita trascorsi pressoché in solitaria tra i territori della Lessinia, del Garda, le risaie isolane e le campagne di Vigasio, suo paese d’origine. Il 21 giugno la collezione sarà esposta al Museo Ornitologico di Cisano di Bardolino.

V.L.